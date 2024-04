Der Regisseur des neuen Mad Max erklärt, wie er seine Furiosa fand

George Miller, der Regisseur von Furiosa: A Mad Max Saga, erzählte in einem Interview, warum er Anya Taylor-Joy als neue Furiosa im kommenden Film gecastet hatte.

Mit Furiosa: A Mad Max Saga erscheint bald ein Prequel zu Fury Road. Unter der Regie von George Miller wird die Geschichte der jungen Furiosa erzählt, die versucht, der Biker-Horde rund um Warlord Dementus zu entkommen, während dieser einen Machtkampf mit Immortal Joe austrägt.

Warum George Miller Anya Taylor-Joy (Das Damengambit, Split) für die Hauptrolle ausgewählt hatte, verriet er in einem Interview bei der Cinema Con 2024.

Hier seht ihr einen Trailer zu Furiosa: A Mad Max Saga:

„Sie hat etwas Mystisches an sich, und doch ist sie leicht zugänglich.“

Wie George Miller erzählte, sah er die Schauspieler in Last Night in Soho. Durch Edgar Wright, den Regisseur des Films, durfte er ihn schon vorab sehen – und war direkt begeistert von Anya Taylor-Joy, wie er erzählte:

Ich sah Anya darin und sagte: „Sie wäre gut für“ – und er [Edgar Wright] sagte: „Mach es, mach es.“ Ohne dass ich ihm überhaupt sagte, was es war, sagte er: „Mach es. Sie ist großartig. Sie ist großartig.“ George Miller, Quelle: Screen Rant

Weiter schwärmte der Regisseur des neuen Mad-Max-Films, warum die Schauspielerin perfekt für die Rolle von Furiosa geeignet sei und welche Gemeinsamkeit sie zu der vorherigen Darstellerin der Figur, Charlize Theron, hat:

„Sie hat etwas an sich, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Sie hat etwas Mystisches an sich, und doch ist sie leicht zugänglich. Ich erfuhr, dass sie jemand war, der sehr, sehr diszipliniert ist, und sie ist sehr jung. Sie war eine Balletttänzerin, Charlize war eine Balletttänzerin. Ich habe bei “Happy Feet” mit vielen brillanten Tänzern zusammengearbeitet, und ich verstehe die körperliche und emotionale Disziplin, die sie haben.[…]“

Am Ende hätte all das dazu geführt, dass Anya Taylor-Joy die Hauptrolle im kommenden Mad-Max-Film bekam.

Wieso wurde Chris Hemsworth gecastet? Im gleichen Interview ging Miller auch auf seine Casting-Entscheidung ein, den Thor-Darsteller als Dementus in seinen Film aufzunehmen.

So hatte er Chris Hemsworth zunächst gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis sich die beiden zu einem Gespräch trafen. Dabei erkannte der Regisseur, dass der Schauspieler zahlreiche Ideen für die Rolle hatte. Daraufhin war Miller so gespannt, ihn in Action zu sehen, dass er ihn castete:

Also dachte ich: „Ich kann es kaum erwarten, [was er macht].“ Er hat sich wirklich gut in das Material eingearbeitet, also dachte ich: „Mal sehen, was er daraus machen kann.“

Wann erscheint Furiosa: A Mad Max Saga? In Deutschland hat der Film seinen Kinostart nächsten Monat. Ab dem 23. Mai 2024 könnt ihr euch den neuen Teil der Mad-Max-Reihe anschauen.

