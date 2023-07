3 fantastische Anime-Serien, die ihr auf Netflix schauen könnt

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Vampire, die die Weltherrschaft an sich gerissen haben, kriminelle Söldner auf der Suche nach dem großen Geld oder erzwungene Verabredungen mit eventuellen Traumtypen. In dieser Liste ist für jeden Geschmack was dabei.

Insert

You are going to send email to