Die besten Horror-Anime, wenn ihr euch ordentlich gruseln wollt

Anime können nicht schaurig sein? Von wegen! Wir zeigen euch die besten Horror-Anime mit fesselnder Geschichte, von denen ihr gar nicht genug kriegen könnt.

Horror kann unterschiedliche Facetten haben und die meisten davon gehen über „Jump Scares“ hinaus – die in Anime ohnehin nicht so gut funktionieren. Wir haben hier dennoch 5 Anime, die in verschiedene Bereiche von Horror hineinragen und euch zumindest mit einem Gefühl der Beklemmung zurücklassen werden …

Higurashi no Naku Koro ni

Alternative Namen: When they Cry, When the Cicadas Cry

Weitere Genres: Mystery

Episoden: 50 (Abgeschlossen)

Stream verfügbar auf: Amazon Prime (S1), Aniverse (Prime Video-Channel)

Keiichi Maebara ist mit seiner Familie in das kleine, ruhige Dorf von Hinamizawa gezogen. Ein Dorf, das viel Wert auf Gemeinschaft und das Pflegen von Traditionen legt. Während er sich mit den anderen Kindern des Dorfes anfreundet, lernt er mehr über die Schutzgottheit „Oyashiro“, die das Dorf vor einigen Jahren schon einmal gerettet haben soll und gleichzeitig eine Tragödie herbeigeführt hat.

Als sich das Fest der Gottheit nähert, erfährt Keiichi nach und nach immer mehr Details aus der Vergangenheit des Dorfes und beginnt seine Freunde in einem ganz neuen Licht zu sehen …

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was man von Higurashi no Naku Koro ni erwarten sollte: Der Horror in Higurashi kündigt sich nicht direkt an, sondern geschieht immer recht plötzlich. Ein manchmal lustiges, beinahe schon albernes Szenario beginnt plötzlich zu kippen und was eben noch ein freundschaftliches Treffen war, endet in einem grauenvollen Blutbad.

„Higurashi no Naku Koro ni“ und der Nachfolger „Higurashi no Naku Koro Ni Kai“ bilden zusammen eine grausame, aber auch spannende Geschichte mit der Suche nach der Lösung eines unheilvollen Mysteriums, das die Protagonisten immer wieder in schreckliche Taten verwickelt. Man sollte sich hier nicht von den Kindern als Protagonisten verschrecken lassen – es hilft dem Horror der Serie letztlich sehr.

Another

Alternative Namen: /

Weitere Genres: Mystery

Episoden: 12 (Abgeschlossen)

Stream verfügbar auf: Aktuell nur zum Kauf verfügbar

Der junge Kouichi hat den ersten Monat auf seiner neuen Schule aufgrund einer Krankheit verpasst und kommt erst nachträglich in die Klasse. Sofort fühlt er sich zu seiner Mitschülerin Mei hingezogen, ein Mädchen mit Augenklappe. Doch kein anderer Schüler der Klasse scheint auf Mei zu reagieren – als wäre sie gar nicht anwesend. Kouichi wird von seinen Mitschülern gewarnt, sich weiter auf sie einzulassen und lernt die finstere Warhrheit hinter der Ignoranz der Mitschüler.

Während Kouichi und Mei dem Geheimnis hinter der Klasse auf den Grund gehen, entfalten sich immer mehr Tragödien rund um die Klasse, die von einem schrecklichen Unfall zum nächsten führen …

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was man von Another erwarten sollte: Another fängt recht seicht an, nimmt danach aber rasch an Fahrt auf. Die Geschichte ähnelt in weiten Teilen eher einem Krimi an dessen Ende die Lösung des Rätsels steht – auch wenn das übernatürliche Ursprünge zu haben scheint. Obwohl der Anime erst 2012 erschienen ist, zählt er schon heute als einer der „Horror-Klassiker“, weil er viele Genres gut miteinander verbindet und einfach eine packende, durchdachte Geschichte bietet.

