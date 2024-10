In Dragon Ball Daima enthüllt Shenlong eine neue Regel beim Wünschen

Der Koop-Shooter Space Marine 2 soll in den kommenden Monaten zahlreiche neue Inhalte bekommen. Im Video seht ihr, was euch erwartet.

Shenlong ist jedoch der allererste Drache, auf den Son-Goku im Laufe seiner Reise stößt. Der wunscherfüllende Drache war von Anfang an für den Manga geplant. Selbst im Prototyp Dragon Boy taucht Shenlong schon auf: Vor Dragon Ball hieß der Manga noch Dragon Boy – So sahen Son-Goku und Bulma im ersten Prototypen aus

Nach dem Erfüllen der Wünsche verwandeln sich die Dragon Balls auf der Erde nämlich in Stein und werden in alle Himmelsrichtungen verstreut. Deshalb könnte es sein, dass wir Shenlong nicht mehr in Dragon Ball Daima sehen werden und dafür ein anderer Drache seinen großen Auftritt hat.

Es gibt jedoch noch andere Dragon Balls, die nicht an dieselben Limitationen wie Shenlong gebunden sind. Vermutlich werden die 3 Dragon Balls aus dem Dämonenreich eine große Rolle in der Zukunft von Dragon Ball Daima spielen.

Was müssen Wünschende noch beachten? Das ist nicht die einzige Regel, die Shenlong im Laufe der Zeit aufgestellt hat. Sollte es jemand schaffen, alle 7 Dragon Balls zu sammeln, muss er sich an mehrere Dinge halten:

Doch in Episode 2 von Dragon Ball Daima verriet er, dass die 3 Wünsche an eine Bedingung geknüpft sind. Dämonenkönig Gomah wünschte sich nämlich, dass Son-Goku und seine Freunde zu Kindern werden. Seine anderen beiden Wünsche konnte er gar nicht erfüllen.

Was ist das für eine Regel? Shenlong ist der Drache, der erscheint, wenn alle 7 Dragon Balls zusammengesammelt wurden. Er erfüllt einer Person einen Wunsch. Nachdem Dende der neue Gott der Erde wurde, kann Shenlong sogar drei Wünsche erfüllen. Der Drache ist nämlich nur so mächtig wie sein Schöpfer.

