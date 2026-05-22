Eine Szene aus Dragon Ball ist so emotional, dass ein Fan 124.000 Euro für ein einziges Bild hinblätterte

Manche Fans sind bereit, einen hohen Preis zu zahlen, wenn es um ihre liebsten Franchises geht. Ein Käufer erwarb vor rund 3 Jahren eine Original-Animationsfolie aus dem Anime von Dragon Ball, die eine besonders ikonische Szene zeigt.

Was ist das für ein besonderes Bild? Das Cel, bei dem es sich um eine handgezeichnete Folie für die Produktion der Serie handelt, zeigt einen emotionalen Moment aus der 4. Staffel von Dragon Ball Z, genauer gesagt aus der Boo-Saga.

In dem Bild ist Majin Vegeta zu sehen, kurz vor dem Moment, in dem der stolze Saiyajin-Prinz sich selbst opfert, um seine Familie und die Erde vor dem Schurken Majin Boo zu retten.

Das Bild hat vor allem deshalb einen so enormen emotionalen Wert, weil es die Charakterentwicklung von Vegeta verdeutlicht. Vorher ist er nämlich ein skrupelloser Bösewicht, der keine Emotionen oder Mitgefühl für seine Kameraden zu haben scheint.

Doch in diesem Moment zeigt er endlich, was er für seine Liebsten empfindet. Die Szene könnt ihr euch beispielsweise in folgendem Clip auf YouTube ansehen.

Kein Wunder also, dass ein Fan für dieses Originalbild viel Geld gelassen hat. Doch es ist wirklich erstaunlich, was für eine hohe Verkaufssumme das wirklich ist.

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Bild aus dem Anime setzt Rekord für Dragon Ball

Für wie viel Geld wurde das Bild verkauft? Während der Heritage-Auktion blätterte der Höchstbietende 144.000 US-Dollar hin, was umgerechnet rund 124.000 Euro sind.

So viel Geld wurde noch nie bei einer einzigen Versteigerung zu einem Artikel von Dragon Ball eingenommen. Auf dem zweiten Platz liegt eine Produktionszeichnung der legendären Szene, in der Son-Gohan gegen Cell kämpft. Im Vergleich dazu brachte sie nur 11.000 US-Dollar (~ 9.500 Euro) ein.

Dragon Ball ist eine der erfolgreichsten Marken des Animationsstudios Toei Animation. Auch One Piece zählt mit zu den verkaufsstärksten Universen. Zwischen den beiden bricht seit Jahren ein ewiges Duell aus, das jetzt eine neue Nummer 1 hat: Dragon Ball und One Piece liefern sich jedes Jahr ein episches Duell, jetzt gibt es einen neuen König