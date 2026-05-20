Das „Game of Thrones“ der Animes ist gerade so beliebt wie nie zuvor, obwohl Fans seit 17 Jahren auf das Ende warten

Im letzten Jahr feierte der beliebte Manga Nana sein 25-jähriges Jubiläum. Dabei befindet er sich schon seit 17 Jahren in einer Pause und Fans warten immer noch auf das Ende. Mein MMO verrät euch, warum das Franchise gerade trotzdem so beliebt ist.

Wie steht es um den Manga? Der Manga befindet sich seit 2009 in einer Pause. Der Grund dafür ist eine schwere Krankheit, unter der die Autorin Ai Yazawa zu leiden hat. Die Krankheit ist nicht genauer benannt, aber sie zwang die Autorin, ihre Arbeit abrupt niederzulegen.

Auch heute noch befindet sich die Autorin im krankheitsbedingten Ruhestand. Im Laufe der Jahre hat die Mangaka immer wieder betont, dass es ihr das Herz brechen würde, dass sie die Geschichte unvollendet gelassen habe. Doch ihr großes Ziel ist es, irgendwann den Manga zu Ende zu bringen.

Im August 2025 gab es die letzte Aussage der Autorin in der Q&A-Abteilung des Fanbooks „The World of Nana“. In einem Interview eröffnete sie, dass das Ende von Nana bereits feststehen würde. Sie wolle ihr Bestes geben, damit jeder Fan es irgendwann mal lesen könne. Sie hält also immer noch an dem Ziel fest, die Geschichte eines Tages zu beenden.

Damit weist der Anime und Manga einige Parallelen zu Game of Thrones auf. Auch dieser Autor, George R. R. Martin, schreibt seit vielen Jahren am nächsten Teil der „Das Lied von Eis und Feuer“-Saga. Er habe aber schon Pläne, was passiert, wenn er das Buch vor seinem Tod nicht mehr fertigstellen kann.

Video starten Der Anime Nana erzählt die Geschichte einer Punkrock-Sängerin und einer naiven, jungen Frau Autoplay

Nana zeigt das schonungslose Leben

Was passiert in dem Manga? Die Story handelt von zwei jungen Frauen, die bis auf ihren Namen und ihr Alter nicht unterschiedlicher sein könnten. Beide heißen Nana, sind 20 Jahre alt und ziehen nach einem Schicksalsschlag gemeinsam in eine Wohnung in Tokyo.

Nana Komatsu ist ein naives Mädchen vom Land, das eigentlich nur nach Tokyo zieht, um bei ihrem Freund zu sein und eine glückliche Beziehung zu leben. Sie sucht verzweifelt nach Geborgenheit und gerät von einem Beziehungsdrama ins nächste.

Nana Osaki hingegen ist die toughe Leadsängerin einer Punk-Rock-Band namens Blackstones. Sie zieht nach Tokyo, um als professionelle Musikerin durchzustarten. Außerdem will sie sich ihrem Ex-Freund Ren stellen, der sie verlassen hat, um in der Stadt als Gitarrist bei einer extrem erfolgreichen Band einzusteigen.

Obwohl die beiden Frauen unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben und charakterlich das komplette Gegenteil sind, entwickeln sie eine unglaublich emotionale Freundschaft.

Der Manga lief von 2000 bis 2009. Aktuell wird das Werk beim Panini-Verlag neu aufgelegt. Alle zwei Monate erscheint ein neuer Band. Da die Veröffentlichung im August 2025 mit Band 1 begonnen hat, dauert es vermutlich noch bis Ende 2028, bis alle 21 Bände als Remake veröffentlicht wurden.

Es gibt auch einen dazugehörigen Anime, der von 2006 bis 2007 lief. Den könnt ihr aktuell sogar auf Netflix schauen.

Durch das 25-jährige Jubiläum im letzten Jahr geriet Nana wieder in den Fokus von Anime-Fans und wird gerade einer neuen Generation zugänglich. Doch was macht den Anime und Manga so besonders?

Nana ging eine Kollaboration mit der Inspirationsquelle, Vivien Westwood, ein.

Wieso ist Nana so beliebt? Zu seiner Veröffentlichung war Nana ein extrem beliebter Anime und Manga. Man könnte Nana als Slice-of-Life-Anime bezeichnen, der das Leben nicht beschönigt.

Die Geschichte dreht sich um zwei junge Frauen in ihren Zwanzigern, die mit echten Problemen wie Einsamkeit, Leistungsdruck und Abhängigkeit von ihren toxischen Beziehungen kämpfen. Sie sind nicht perfekt und machen viele Fehler, was sie extrem menschlich macht.

Obwohl die beiden Frauen so unterschiedlich sind, können sie sich zu einer Freundschaft durchringen, die zwar kompliziert ist, aber auch viele schöne Momente mit sich bringt.

Der Anime und Manga hat viele Anhänger durch seine einzigartige Ästhetik und Musik erhalten. Der Stil ist von Modedesignerin Vivienne Westwood inspiriert. Zudem spielt die Rockmusik eine zentrale Rolle – das ikonische erste Opening dürften viele von euch kennen.

Die beiden Nanas haben viele junge Frauen in den 2000ern geprägt, die selbst mit solchen Problemen zu kämpfen hatten. Umso schöner ist es, dass diese Themen jetzt auch für eine neue Generation zugänglich werden.

Nana ist nur einer von vielen Animes, die leider viel zu früh geendet haben. Es gibt immer wieder andere Gründe dafür, wieso eine Geschichte es nicht bis zum letzten Kapitel geschafft hat. Wenn ihr wissen wollt, welche Animes und Mangas noch vor dem großen Finale endeten, könnt ihr euch die folgende Liste auf MeinMMO ansehen: 6 starke Animes, die viel zu früh zu Ende waren