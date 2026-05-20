81-Jährige will auf Twitch einfach nur Minecraft spielen, wird geswattet, nimmt es mit Humor

Eine 81-jährige Twitch-Streamerin, die Minecraft spielt, wird in einem Livestream geswattet, doch der Einsatz stört sie fast gar nicht. Ganz im Gegenteil: Sie nimmt es mit Humor.

Was ist das für eine Minecraft-Oma? Als die 81-jährige Sue Jacquot erfuhr, dass ihr Enkel Jack Self mit Krebs diagnostiziert wurde, startete sie ihre Karriere auf YouTube und Twitch, um für die Behandlung Geld zusammenzubekommen. Auf ihren Kanälen GrammaCrackers spielte sie nicht nur Minecraft, sondern verlinkte auch eine GoFunMe-Kampagne, mit der sie Spenden sammelte.

Ihr YouTube-Kanal war schnell erfolgreich – er hat mittlerweile über 615.000 Abonnenten (Quelle: YouTube) – und die Behandlung schlug bei ihrem Enkel an: Er ist mittlerweile krebsfrei.

GrammaCrackers produziert weiterhin Content auf YouTube und Twitch. Mittlerweile hat sie auch andere Spiele neben Minecraft ausprobiert, wie Fortnite oder Roblox. Jetzt wurde sie vor Kurzem geswattet.

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Irgendwie lustig

Minecraft-Oma wird geswattet: Wenn GrammaCrackers schlafen geht, lässt sie oft ihren Stream laufen, damit die Fans via Chat-Nachrichten Minecraft spielen können. Während eines solchen Livestreams stürmte ein großes Aufgebot an Polizeibeamten ihr Haus. In einem späteren Stream erzählten ihr Enkel und GrammaCrackers von dem Vorfall.

Der Einsatz sei mit 20 Streifenwagen, 5 SWAT-Fahrzeugen und einigen Drohnen riesig gewesen. Laut GrammaCrackers seien die Beamten sehr nett und rücksichtsvoll gewesen. Im ersten Moment habe sich die 81-Jährige darüber eher gewundert, was ihre Enkel denn nun angestellt hätten.

Nach der ganzen Aufregung sei GrammaCrackers einfach wieder ins Bett gegangen. Sie sagt im Video zu dem Vorfall: Die hübscheste Polizistin, die ich je gesehen habe. […] Aber ich glaube, sie könnte jemandem in den Hintern treten, wenn sie müsste. […] Und meine Kinder und mein Enkelkind haben mich umarmt. Weißt du, normalerweise bekommt man nicht so viel Aufmerksamkeit. […] Ich habe es richtig genossen. Es war irgendwie lustig. (Quelle: YouTube ab Minute 00:21).

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Was ist Swatting genau? Auch wenn die Minecraft-Oma den Polizeieinsatz mit Humor nimmt, ist Swatting nicht zu unterschätzen: Es ist eine Form des Missbrauchs des Notrufsystems.

Der Begriff leitet sich von dem US-amerikanischen Begriff SWAT-Team ab, das in besonders schlimmen Situationen zum Einsatz kommt. Beim Swatting werden beim Notruf falsche Meldungen zu Bombendrohungen, Geiselnahmen oder Ähnlichem abgesetzt, was ein großes Aufgebot an Einsatzkräften mit sich zieht.

Dabei entsteht für die Betroffenen eine gefährliche Situation, denn die Einsatzkräfte rechnen mit dem Schlimmsten und sind auch dementsprechend vorbereitet. Für Betroffene kann das eine Traumatisierung oder auch körperliche Verletzungen nach sich ziehen.

Swatting ist eine Straftat, da Notrufssysteme missbraucht werden (Quelle: StGB). Wie übel es für die Betroffenen sein kann, zeigen einige Fälle aus den USA:

Besonders Twitch-Streamer sind von diesen Aktionen betroffen. Die Akteure wollen durch das Swatting eine Reaktion aus dem Livestreamer herauskitzeln. Auch falsche Essensbestellungen an die Adresse eines Streamers kann eine Form davon darstellen, wenn auch eine sehr viel ungefährlichere.

Wie man bei einem Swatting-Einsatz als betroffener Livestreamer reagieren sollte, zeigt der deutsche Twitch-Streamer Trymacs: Mitten im Bosskampf in Elden Ring steht plötzlich die Polizei bei Twitch-Streamer Trymacs