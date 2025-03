Mitten im Bosskampf in Elden Ring steht plötzlich die Polizei bei Twitch-Streamer Trymacs

Ein DLC von Age of Mythology war damals „größtenteils negativ“ – Erscheint heute in neuer Fassung, kostet 20 Euro

Bei Swatting denken viele immer noch an Scherzanrufe, dahinter steckt jedoch sehr viel mehr. So zeigte ein Bericht des SPIEGEL und des ARD-Magazins Kontraste, dass hinter vielen solcher Vorfälle eine Gruppierung steckt, die es gezielt auf Influencer abgesehen hat: Gruppe hat 132 Twitch-Streamer von der Polizei jagen lassen

Aus diesem Grund wird über Swatting wenig gesprochen und viele Zuschauer ahnen wohl kaum, welche Ausmaße diese Art der Schikane eigentlich hat. So berichtete der Streamer Tanzverbot von weit über 50 Polizei-Einsätzen in seiner Wohnung .

Was im Stream eher unspektakulär wirkt, war in Wahrheit ein Großeinsatz der Polizei, inklusive schwerbewaffneter Beamte des Spezialeinsatzkommandos, welche die Wohnung von Trymacs gestürmt hatten. Wie das Hamburger Abendblatt (kostenpflichtiger Artikel) berichtete, habe ein anonymer Anrufer den Notruf getätigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Streamerin arbeitet still an ihrem eigenen Buch auf Twitch und inspiriert damit 4.000 Follower zur Produktivität

Dabei lösen Täter mit fingierten Notrufen Einsätze der Polizei oder Feuerwehr aus. Swatting wird in Deutschland als Straftat eingestuft und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden (via Anwalt.org ).

Am vergangenen Abend kam es in Hamburg zu einem Großeinsatz der Polizei. Einsatzkräfte stürmten die Wohnung des Twitch -Streamers Maximilian „Trymacs“ Stemmler, während dieser gerade live auf Sendung war.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to