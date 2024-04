Gruppe hat angeblich 132 deutsche Twitch-Streamer mit Falschmeldungen von der Polizei jagen lassen

Swatting ist kein „Scherz“. In den USA ist bei einem Swatting im Dezember 2018, bei dem die Polizei zu einer falschen Adresse geschickt wurde, ein völlig unschuldiger Mann, der gar nicht das eigentliche Ziel des Swatting was, ums Leben gekommen. Polizisten hatten ihn erschossen, nachdem ein Anrufer eine bewaffnete Geiselnahme vorgetäuscht hat.

Warum machen die das ? Den Tätern geht es offenbar darum, in Machtphantasien zu schwelgen. Sie streben es an, dass sie das Swatting live auf Twitch verfolgen können.

Im Beitrag wird unter anderem gezeigt, wie leicht die Täter an Daten kommen. So ist ein Anruf bei einem Polizeirevier im Schwarzwald zu hören, wo sich der Täter als “Oskar Schöttle, hier” meldet und behauptet, er sei ein Polizist aus Potsdam und müsse die Identität einer Frau feststellen. Im Schwarzwald half man gerne.

Wen hat es etwa getroffen? In einem Artikel der Tagesschau zur Recherche heißt es: Die 31-jährige, deutsche Streamerin „quitelola“ (Titelbild) machte eine Rundfahrt durch den Hamburger Hafen mit, an deren Ende ein Großaufgebot der Polizei auf sie wartete.

Woher stammen die Informationen? Die Recherchen kommen aus einem Artikel von Spiegel und dem ARD-Magazin Kontraste. Die Folge des Magazins wird heute Abend, am 11.4., um 21:55 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Beim „Swatting“ wird Unschuldigen die Polizei auf den Hals gehetzt, indem eine Notfallsituation vorgegaukelt wird. In Deutschland soll eine Gruppe für das Swatting von 132 Twitch-Streamern verantwortlich sein, in einem Zeitraum von etwa zwei Jahren. Einige traf es sogar mehrfach. Das berichten der SPIEGEL und das ARD-Magazin Kontraste.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to