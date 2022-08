Streamer Ludwig wird live geswatted, Polizei läuft bewaffnet durchs Bild – „Ich bin einfach genervt“

Das neue MMORPG Mad World wirft euch in eine Welt, in der Dämonen die Menschen unterdrücken. Jetzt steht der Start der Closed Beta bevor.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Aus einem ganz anderen Grund stand die Polizei bei einem anderen Streamer vor der Tür. Hier könnt ihr nachlesen, wie ein Twitch-Streamer in Apex Legends so laut um Hilfe schrie, dass die Polizei vorbeischaute .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem YouTube-Clip von Ludwig sieht man, wie die bewaffnete Beamten das Haus des Streamers betraten und durchsuchten. Im Anschluss erzählte der Streamer, was genau vorgefallen war.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Was ist „Swatting“? Swatting ein gefährlicher Trend, der vor allem größere Streamer als Zielobjekte hat. Zuschauer rufen dabei die Polizei an und erfinden einen Grund, damit sich die Beamten zu dem entsprechenden Streamer begeben – und das häufig schwerbewaffnet.

Insert

You are going to send email to