Twitch-Streamer kündigt nach 4 Jahren Rückkehr in den E-Sport an – „Shooter-Gott“ ist zurück

Michael „shroud“ Grzesiek kehrte dem E-Sport im Jahre 2018 den Rücken und wurde ein Vollzeit-Streamer auf Twitch. Auf Nachfragen, warum der 28-Jährige nicht mehr professionell spielen möchte, entgegnete er, dass es eine Menge Arbeit sei und er dafür zu faul sei. Nun scheint shroud seine Meinung geändert zu haben und verkündete, dass er im E-Sports-Team Sentinels beim LCQ in Valorant teilnehmen wird.

Wie sah shrouds Karriere vorher aus? Bevor Grzesiek einer der größten Streamer auf Twitch wurde und sogar jemand 43.000 Euro zahlte, um eine Stunde mit ihm zu spielen, war er Profi-Spieler im Shooter Counter Strike: Global Offensive. Man bezeichnete ihn irgendwann als „menschlichen Aimbot“ und „Shooter-Gott“.

Von 2013 bis 2018 verfolgte shroud seine E-Sportler-Karriere in verschiedensten Teams. Seine Hochzeit begann 2015 bei Cloud9, als er 2 Turniere gewann und bei einem weiteren den 2. Platz erreichte. Grzesiek fiel mit seiner Truppe nie unter Platz 8 und belegte meist das Treppchen.

Im August 2017 entschied sich shroud dazu nur noch Ersatzspieler für Cloud9 zu sein und sich mehr auf das Streamen zu fokussieren. 2018 quittierte er seinen Platz völlig und widmete sich seitdem nur noch seinem Twitch-Kanal.

Laut eigenen Aussagen wollte er eigentlich nicht mehr zum E-Sport zurückkehren, jedoch scheint sich das nun bei einem gemütlichen Abendessen geändert zu haben.

Shrouds weitreichende Entscheidung beim Abendessen

Wie kam es zu dem Umschwung? Der „Shooter-Gott“ erzählte in einem Stream davon, dass er beim Abendessen um 11 Uhr abends gefragt wurde, ob er nicht das 5. Teammitglied von Sentinels beim NA LCQ werden wolle (via Twitch).

Daraufhin entgegnete der Streamer nur „Ja“ und war bereit Boot-Camps zu bestreiten, Spiele zu analysieren und in den Grind zu gehen. „Alle dachten, ich würde sie trollen, aber ich trollte nicht“, äußerte der 28-Jährige.

Weiterhin teilte shroud im Video auf Twitter, dass er etwas Neues ausprobieren wolle und in Valorant sehe er die Möglichkeit dazu. Weiterhin trete er Sentinels bei, weil ihn der Spielstil an sein altes Team in CS:GO erinnere.

Wie geht es Sentinels aktuell? Beim Team läuft es aktuell weniger rund, nachdem sie 2020/2021 mehrere Turniere gewonnen hatten. Bei den VCT Challengers flogen sie in der ersten Runde aus den Playoffs und konnten in Phase 1 einen Gruppenrekord von 3-2 holen. In Phase 2 lief es mit 0-5 noch schlechter. Jedoch hatte Sentinels auch Probleme:

1 Mitglied, Tyson „TenZ“ Ngo, fiel ein Spiel aus.

Hunter „SicK“ Mims konnte aufgrund von familiären Umständen an mehrere Partien nicht teilnehmen und kehrt für die VALORANT Champions Tour 2022: North America Last Chance Qualifier (NA LCQ) nicht zurück.

Shane „Rawkus“ Flaherty wurde als Coach zurückgeholt.

Rollen im Team wurden herumgewechselt, nachdem sie Jared „zombs“ Gitlin auf die Bank setzten und Eric „Kanpeki“ Xu spielen ließen.

Shroud soll nun als Ersatz für Hunter „SicK“ Mims antreten. Ob der „Shooter-Gott“ das Ruder für die Mannschaft nochmal herumreißen kann, bleibt abzuwarten, nachdem er 4 Jahre lang pausierte.

Fans zeigen sich größtenteils begeistert

Was sagt die Community dazu? Am 8. Juli ging shroud in einem Twitch-Stream „nur“ einen Kaffee holen und war einige Minuten nicht mehr zu sehen. Als er zurückkam, trug der Streamer ein Trikot der Sentinels und der Chat konnte sich vor Hype und Ungläubigkeit kaum halten.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte der Twitter-Account von Sentinels einen kleinen Clip und man betitelte shroud dabei als Legende (via Twitter). Über 60.000 Mal wurde der Post bereits retweetet und über 235.000 Mal geliked. Das sagen die Twitter-Nutzer im Kommentarbereich des Posts:

100T Asuna ist sich sicher: „Jeder andere kämpft ab jetzt um den 2. Platz.“

kyedae meint: „Ich bin so auf diese Spiele gespannt, lol.“

ZipTie ist bereit: „Ich habe nie professionelles Valorant gesehen, ich denke, nun ist der Anfang.“

Noch viele weitere Kommentare können es nicht fassen, spammen Fragezeichen oder freuen sich über die Rückkehr. Nur wenige Stimmen meinen, dass shroud nichts an der Lage von Sentinels ändern könne und er zu lange nicht professionell tätig war. Diese Stimmen werden allerdings stark von den Fans übertönt und zu großen Teilen freut man sich über die Ankündigung.

