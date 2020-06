Valorant: Top-Streamer shroud ist nun auch der „menschliche Wallhack“

In Valorant ist der frühere Profi und jetzige Top-Streamer shroud einer der besten Spieler. Wie gut der „menschliche Aimbot“ ist und wie er mühelos eine 4:1 Übermacht erledigt, seht ihr hier.

Wer ist shroud? Der frühere CS:GO-Profi Michael „shroud“ Grzesiek ist für sein großes Geschick in Shootern bekannt. So war er bereits aktiv an der Entwicklung des Gunplay von Apex Legends beteiligt und gilt aufgrund seiner enormen Präzision auch als „menschlicher Aimbot“.

Doch eine starke Leistung in einer Runde Valorant könnte shroud nun den zusätzlichen Titel „menschlicher Wallhack“ einbringen, denn durch Erfahrung, Timing und Nervenstärke sah er die Aktion seiner Gegner auf die Sekunde genau voraus und gewann ein völlig unterlegenes Aufeinandertreffen gegen 4 Gegner.

shroud spielt wie ein Uhrwerk, killt Gegner allein durch Timing

Das war die Situation: shroud und sein Team wurden aggressiv auf der Map Bind bei Punkt A bedrängt. Der Gegner pushte gnadenlos und drei von shrouds Kameraden waren schon tot. Siegessicher stürmten die Gegner weiter und trotz der Gegenwehr von shroud, der sogleich einen Feind abknallte, musste sein letzter Kumpel dran glauben.

Shroud schlug sofort zurück und rächte seinen Freund. Doch da stand es immer noch 2 gegen 1 und shroud hatte ein Sniper-Rifle, mit dem er nur langsam, aber dafür sehr präzise schießen konnte. Ein entschlossener Angriff der Gegner hätte ihn wohl erledigt, aber shroud wusste genau, wie der Gegner tickt und blieb ruhig.

3…2…1… and pic.twitter.com/Bsgnw7R8YB — Michael Grzesiek (@shroud) June 9, 2020 Hier seht ihr shrouds starke Aktion.

Darum braucht shroud keinen Wallhack: Er drehte sich einfach um und nahm die Stelle ins Visier, von der er sich sicher war, dass der Gegner angreifen würde. Er war sich der Sache derart sicher, dass er sogar methodisch von 3 herunterzählte. Und als hätte er es vorhergesehen, erschien tatsächlich genau bei 0 der Feind in seinem Zielfernrohr. Bumm, Volltreffer!

shroud spielte die Agentin Sage und hatte keine Aufklärungs-Skills oder gar einen Wallhack, um durch Wände zu sehen. Seine Aktion war lediglich das Ergebnis von viel Erfahrung und stoischer Gelassenheit.

„Du bist echt irre!“, gab shrouds Mitspieler ehrfurchtsvoll zu. Und auch wenn es nicht mehr im Clip zu sehen war, so hat shroud laut eigener Aussage auch noch den letzten Gegner erwischt und so die Runde im Alleingang gerettet.

Laut shroud ist übrigens der düstere Agent Omen ein echter Top-Champion im Spiel. Omen war in der Beta oft das Schlusslicht der Heldenauswahl, doch die Upgrades des Agenten zum Release von Valorant haben ihn zum neuen Liebling des Top-Spielers shroud gemacht.