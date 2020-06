shroud erklärt, warum Omen in Valorant jetzt richtig stark ist

Der Agent Omen hat mit dem Release von Valorant einen starken Buff abbekommen. Der Shooter-Profi und Streamer shroud ist der Meinung, dass Omen seitdem richtig gut ist. Was macht ihn so stark?

Wer ist Omen? Omen ist einer der Agenten in Valorant und arbeitet mit Schatten und Täuschung. Er nutzt unter anderem Rauchbomben, um die Sicht der Gegner zu behindern, und Teleportationen.

Während der Beta von Valorant landete Omen auf dem letzten Platz der Tier-List aller Agenten. Sein Fähigkeiten-Kit konnte mit denen der anderen nicht mithalten und seine Beliebtheit war ziemlich gering.

Nun, nach dem Release, ist er jedoch deutlich stärker. So stark, dass selbst der Shooter-Profi shroud ihn für „unglaublich“ hält. Mit ein wenig Übung kann er richtig stark gespielt werden. Ein wenig Gameplay vom neuen Omen zeigt shroud in seinem Video:

Omen-Buff macht ihn zum Top-Tier-Agenten

Das ist der Buff: Mit dem Release von Valorant am 2. Juni kam auch ein großer Patch, der unter anderem Omen angepasst hat. Folgendes hat sich verändert:

„Paranoia“ wird nun ausgerüstet statt direkt gewirkt

Ihr könnt während „Finsterer Schleier“ eine „Phaser“-Welt betreten

„Finsterer Schatten“ wird nun über die Feuer-Tasten kontrolliert

Das Ziel von „Vernebelte Schritte“ ist für Omen vorher auf der Minimap und in der Spielwelt sichtbar

Die Ulti „Aus den Schatten“ kann vor der vollständigen Wirkung abgebrochen werden

Auch, wenn das alles eher nach kleinen Qualitäts-Verbesserungen oder „Convenience“ klingt, haben diese Buffs offenbar großen Einfluss auf Omens Stärke.

So stark ist Omen jetzt: shroud erklärt, dass insbesondere Omens Fähigkeit, seine Rauchbombe direkter zu steuern, ihn so stark macht. Es sei möglich, sie so zu setzen, dass sie für kurze Zeit einen „One Way Peek“ erzeugt, also eine Stelle, an der ihr den Gegner seht, er euch aber nicht.

Dazu müsste die Kugel auf Kopfhöhe platziert werden. So blockiert ihr die Sicht der Gegner auf euch vollkommen, während ihr zumindest deren Beine sehen und dadurch ihre Position erkennen könnt. Das ist ähnlich stark wie die verschiedenen Stellen, an denen ihr Gegner durch Wände abknallen könnt.

Die Rauchbombe könnt ihr ein wenig in die Luft legen und sie sinkt dann langsam zu Boden. Richtig gesetzt, erlaubt sie euch, die Beine der Gegner zu sehen.

Auch Omens Fahigkeit, seine Ultimate nun abzubrechen, sei richtig gut und sein „Flash“, also das Blenden von Gegnern, ebenfalls. shroud wird nicht müde, zu betonen, wie stark Omen nun geworden ist durch den Buff.

In unseren Tipps für 3 Agenten, die ihr euch am Anfang kaufen solltet, haben wir Omen noch als Charakter aufgeführt, von dem ihr anfangs lieber die Finger lassen solltet. Nach der neuen Information werden wir das allerdings überdenken und ändern.

shroud sagt, dass die Entwickler wirklich einen guten Job mit dem Patch gemacht haben. Er war nicht der Meinung, dass Valorant schon bereit für den Launch sei, aber es sei richtig gut und Omen sei „unglaublich“. Der Star-Streamer war allerdings auch in der Beta schon der Meinung, dass Valorant 10 Jahre lang laufen wird.