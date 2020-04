In Valorant sind die 10 aktuellen Agenten nicht alle gleich gut. Einige fallen besser aus als andere. Damit ihr die richtige Wahl trefft, präsentieren wir euch hier unsere Tier-Liste der besten und schlechtesten Helden in Valorant.

Was sind Tiers? Tier (Englisch für „Ebene“, „Stufe“) bezeichnet in manchen Spielen eine Einteilung von Fähigkeiten, Waffen oder Charakteren bezüglich ihrer Nützlichkeit bzw. Stärke. Die Einteilung geht von der höchsten Stufe „S“ bis zu „C“ oder gar „D“. Je weiter unten etwas angesiedelt ist, desto weniger nützlich ist es. Bedenkt aber, dass sich die Einteilung mit Updates und verändertem Game-Meta immer mal wieder ändern kann.

Da ihr in Valorant jeweils nur einen Helden jeder Art im Team haben dürft, ist es wichtig, dass ihr euch für die Top-Agenten entscheidet. Daher haben wir hier aufgrund unserer eigenen Erfahrungen im Spiel und der Auswertung diverser Quellen (Siehe Quellenangabe) unsere eigene Tier-Liste für die Agenten in Valorant erstellt.

S-Tier – Zu gut, um wahr zu sein

Was ist das S-Tier? Hier findet sich die absolute Elite der Agenten in Valorant. Die Helden auf dieser Stufe sind extrem gut und könnten daher auch bald generft werden, da sie das Spiel regelmäßig dominieren.

Raze – Die überlegene Sprengmeisterin

Was ist an Raze so gut? Raze kam zum Start der Closed-Beta neu hinzu und sorgte sogleich für Aufregung. Denn anders als die anderen Helden, deren Skills zumindest teilweise auf reine Unterstützung und Nützlichkeit ausgelegt sind, hat Raze nur Dinge im Angebot, die Schaden verursachen.

Raze ist im Moment einigen „zu stark“ und gilt als perfekte Agentin gegen schwache Spieler.

Sie kann Granaten werfen, einen Killer-Bot losschicken, Bomben legen, mit denen sie auch noch springen kann und als Ultimate hat sie eine Rakete, die alles im Wirkbereich umbringt. Das alles zusammen macht Raze sehr stark und der Top-Streamer Summit1g hat daher schon ihre komplette Löschung gefordert.

Sage – Die nützliche Supporterin

Was ist an Sage so gut? Sage ist ein sehr nützlicher Charakter. Sie kann oft heilen und so ihr Team lange am Leben erhalten. Außerdem blockt sie strategisch wichtige Passagen mit einer Eiswand und kann andere Zonen mit einem Langsamkeits-Effekt kontrollieren.

Sage kann als einzige Agentin Respawns anbieten!

Ihre Ultimate kann ein Teammitglied respawnen und so das Spiel entscheiden. Immerhin gibt es normalerweise keine Respawn-Möglichkeiten in Valorant. Die Fähigkeit ist also ein großer Vorteil! Sage wurde schon beim Anspiel-Termin von Valorant von unserer Autorin Leya gerne gezockt.

A-Tier – Immer eine gute Wahl

Was ist das A-Tier? Auf dieser Stufe finden sich gut ausbalancierte, nützliche Agenten. Die hier vorgestellten Helden taugen in jeder Situation und sind daher stets eine gute Wahl, wenn das S-Tier schon vergeben ist.

Phoenix – Guter Allrounder für jede Situation

Was ist an Phoenix so gut? Dieser Held ist neben Jett der „Poster-Boy“ von Valorant und hat eine gute Auswahl an Skills zu bieten. Er ist im Prinzip ein Counter-Strike-Charakter und ausgestattet mit nützlichen Items.

Phoenix ist in jeder Situation nützlich.

Er kann Gegner blenden, Rauch erzeugen und Brandbomben werfen. Außerdem kann er sich selbst respawnen und teleportieren, wenn ihr seine Ultimate clever ausnutzt.

Breach – Sehr guter Angreifer

Was ist an Breach so gut? Hier habt ihr einen starken Agenten, mit dem ihr gut das gegnerische Terrain erobern könnt. Denn Breach kann mit einigen seiner Skills Wände durchdringen und so Gegner auch hinter Deckungen aufmischen.

Breach ist optimal, um Gegner aus der Deckung zu scheuchen.

Nutzt vor allem seine Fähigkeit Blitzentladung, um Gegner durch die Wand hindurch zu blenden und stürmt dann mit eurem Team die Stellung für leichte Kills. Wer Breach spielt, braucht etwas Übung und gute Aufklärung, aber dann ist der Held echt stark.

Brimstone – Eine gute Wahl für „Shot Caller“

Was ist an Brimstone so gut? Dieser Agent ist für alle Spieler, die gerne ihr Team dirigieren und taktisch agieren. Denn er kann einige seiner Skills überall auf der Map einsetzen und so taktische Überlegenheit herstellen.

Brimstone ist optimal für Taktiker und Kommandanten.

Seien Rauchbomben lassen sich in großer Zahl präzise einsetzen und so ganze Gebiete einnebeln. Mit seiner Ultimate kann Brimstone sogar gezielt gegnerische Stellungen aus der Deckung heraus zerlegen. Das alles macht ihn zu einem guten Taktiker.

Sova – Praktische Aufklärung

Was ist an Sova so gut? Sova sieht mit seinem Bogen ein wenig aus wie die Valorant-Version von Hanzo aus Overwatch und ist ein Aufklärungsexperte. Er kann mit zwei seiner Fähigkeiten leicht herausfinden, wo sich die Gegner aufhalten. Das ist gerade im Team-Spiel mit Helden wie Breach nützlich.

Für taktische Aufklärung nehmt ihr Sova mit.

Aufklärung ist aber in jedem Fall eine gute Sache in Valorant, allein schon, um Campern den Spaß zu versauen. Zur Not schießt Sova einfach mit seiner Ultimate selbst durch Wände auf vorher ausgespähte Gegner. Sova sollte also in keinem Team fehlen.

Cypher – Die totale Überwachung

Was ist an Cypher so gut? Ähnlich wie Sova habt ihr hier einen Agenten, der vor allem für nützliche Aufklärung sorgt. Er spielt sich etwas komplizierter als Sova, bietet aber dafür aber langfristige Aufklärungsdaten.

Cypher ist optimal für strategische, nachhaltige Aufklärung.

Er kann unter anderem Stolperfallen platzieren, die sowohl Gegner aufdecken als auch festhalten. Außerdem kann er Kameras platzieren, die permanent ein Gebiet überwachen. So könnt ihr auch entfernte Bereiche abdecken und regelmäßig nach Gegnern gucken.

Seine Ultimate ermöglicht es sogar, aus einem toten Gegner die Standorte aller seiner Kameraden zu extrahieren. Wenn ihr Cyphers Skills sinnvoll einsetzt, können sie das Spiel entscheiden, denn Aufklärung ist in Valorant essenziell.

B-Tier – Gut in der richtigen Situation

Was ist das B-Tier? Hier findet ihr Charaktere, die an sich solide sind und in besonderen Situationen richtig auftrumpfen.

Viper – Optimal für Fieslinge

Was ist an Viper besonderes? Viper ist eine fiese Agentin, die dem Gegner in letzter Sekunde den Sieg entreißen kann. Denn ihre Ultimate erschafft eine giftige Gaswolke, in der man kaum etwas sieht und Schaden erleidet. Wenn damit der Spike eingenebelt wurde, kann es gut sein, dass es das gegnerische Team nicht mehr rechtzeitig schafft, das Ding zu entschärfen.

Viper kann in der richtigen Situation das Spiel noch herumreißen.

Dazu kommen noch weitere Skills, die allesamt Giftwolken und Pfützen erzeugen. Da kann man zwar durch, aber es kostet Leben und Orientierung. Wer also seinen Gegnern das Leben zur Hölle machen will, der sollte Viper spielen.

Jett – Für alle, denen Valorant sonst zu langsam ist

Was ist an Jett besonderes? Valorant ist ein eher gemächliches, taktisches Spiel, in dem man sich langsam vorarbeitet und stets auf der Hut vor Campern ist. Doch wem das alles zu behäbig abläuft, kann mit Jett coole Movement-Stunts hinlegen.

Wer gern flott unterwegs ist, nimmt Jett,

Denn die geschmeidige Agentin hat gleich 2 Skills, mit denen sie sich durch die Lüfte katapultieren kann. Außerdem kann sie länger durch die Luft gleiten und so Stellen leicht erreichen, die andere Agenten nicht so leicht betreten können.

Dazu hat sie mit ihren Wurfmessern eine Ultimate, die sie im vollen Lauf ohne Einbußen auf die Zielgenauigkeit nutzen kann. Wer also einen schnellen und mobileren Spielstil bevorzugt, der sollte Jett auswählen.

C-Tier – Nur nützlich, wenn Situation und Teamplay stimmen

Was ist das C-Tier? Diese Agenten sind immer noch ok, aber sie brauchen die richtigen Situationen und das passende Teamplay, um richtig aufzutrumpfen. Ansonsten bleiben sie mit ihren Skills eher hinter den Erwartungen zurück.

Omen – Fieser Knilch, der sich selbst im Weg steht

Was kann Omen eigentlich? Omen sieht wie ein Super-Edgelord-Agent aus und hat eine Reihe von fiesen Skills. Er kann Gegner blenden und verwirren. Außerdem hat er zwei Teleport-Fähigkeiten, wobei seine Ultimate in manchen Situationen echt fies sein kann. Er taucht nämlich einfach irgendwo auf der Map auf!

Omen bleibt derzeit noch hinter den Erwartungen zurück.

Blöd ist nur, dass viele von Omens Skills durch laute Effekte angekündigt werden und so den Heimlichkeits-Bonus gleich wieder zunichtemachen. Und seine Ultimate ist einfach nicht oft genug parat, um wirklich einen spürbaren Unterschied zu machen. Wenn sie aber sitzt, kann es womöglich den Sieg ausmachen.

Welche Helden sollen Anfänger nehmen? Da nicht alle 10 Helden leicht zu spielen sind, haben wir hier eine Liste mit den optimalen Helden für Beginner in Valorant zusammengestellt.

Das Wichtigste in Valorant sind aber nicht die Helden, sondern Übung und Routine. Außerdem schadet es nie, wenn ihr ein paar nützliche Tricks und Kniffe kennt, die euch einen Vorteil im Spiel geben. Lest dazu am besten unseren Guide mit 11 Tipps und Tricks, die man gleich von Anfang an in Valorant wissen sollte. Womöglich bekommt ihr so den entscheidenden Vorteil gegenüber euren Gegnern im Spiel.