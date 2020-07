Valorant: Alle fürchteten diese Agentin – jetzt ist sie die Schwächste

In Valorant war Raze zunächst von den Spielern gefürchtet, galt als eiskalter Noobkiller. Nun zeigt sich, dass die Agentin in fast jeder Ranked-Division von Valorant die niedrigste Win-Rate hat. Warum?

Was ist los mit Raze? Allgemein zählt Raze in Valorant zu den stärksten Solo-Agenten. Doch die Stats zeigen, dass man bei der Schützin genauer hinsehen sollte.

Zwar wird sie regelmäßig in Tier Lists weit oben angesiedelt, doch bei der Win-Rate zeigt sich diese zugerechnete Stärke nicht so sehr. Die Win-Rate stellt in Prozent dar, wie viele Spiele ein Agent gewinnt. Im Ranked-Modus von Valorant ist Raze fast in jeder Division der Agent mit der niedrigsten Win-Rate. So zumindest die Daten der Webseite Blitz.gg.

In der Radiant-Division landet Raze, gemessen an der Win-Rate, auf dem letzten Platz. Mit 47,3 % liegt sie weit hinter Breach mit 80 %. Quelle: Blitz.gg

In allen Divisions von Iron 1 (die Niedrigste) bis Radiant (die Höchste), findet man Raze auf den letzten Plätzen mit weniger als 49 % Win-Rate. Vereinzelt gibt es Ausnahmen wie Iron 2, Bronze 2 oder Immortal 3, bei denen Raze besser abschneidet.

Darauf müsst ihr achten: Solche Wertungen und Einordnungen nach Win-Rates müsst ihr auch für euch selbst einordnen. Denn Raze wird in der Radiant-Division an 203 gespielten Matches gemessen. Breach im Vergleich nur an 15 gespielten Matches. Dadurch, dass mehr Leute Raze spielen, ist es fast natürlich, dass die Winrate sinkt.

Raze gehört laut Blitz.gg zu den meistgespielten Agenten, zusammen mit Sage, Reyna oder auch Jett.

Im April berichteten wir auf MeinMMO noch darüber, dass Raze die perfekte Agentin ist, um andere Anfänger zu killen. Spieler fürchteten sie. Ihre starken Fähigkeiten und kleinen Tricks wurden in der Community heiß diskutiert. Viele empfanden ihre Fähigkeiten als „viel zu mächtig“ – der Raketenwerfer sei nur schwer zu kontern und die Sprengladungen machen sie sehr mobil. Streamer Summit1g forderte im April noch, Raze zu löschen.

Was macht Raze schlecht?

Wie DoteSports berichtet, fehlt Raze einfach die Utility – die Möglichkeit, für das Team zu spielen. Die Agentin löse zwar viel Schaden aus, doch ihre Fähigkeiten machen sie egoistisch.

Wie ihr im eingebetteten Video seht, lassen sich mit Raze coole Moves durchführen, die zu ansehlichen Kills führen.

Doch neben diesen Stunts und beeindruckenden Solo-Momenten, fehlen Raze einfach Mechaniken, mit denen sie Runden und schließlich Matches gewinnt.

Wie steht ihr der Agentin gegenüber? Ist Raze für euch ein Charakter, den ihr in Valorant gerne spielt, oder ist euch das Teamplay dort zu wenig ausgeprägt und ihr spielt lieber andere Agenten? Der Wahre Vorteil in Valorant liegt aber bei guter Grafik!