In Valorant ist es normalerweise üblich, auf den niedrigsten Settings der Grafik zu zocken. Das bringt FPS und Leistung. Doch jetzt kam heraus, dass man nur auf hohen Settings sinnvoll nutzbare Objekte in der Spielwelt sehen kann.

Was hat es mit den Settings auf sich? Erfahrene Spieler von Shootern wie Valorant oder CS:GO spielen nicht, um sich an der Grafik zu ergötzen. Sie spielen, um maximale Leistung zu bringen und das klappt nur, wenn auch die Hardware optimal arbeitet. Daher schalten sie rigoros alles ab, was kostbare Frames per Second (FPS) kostet und spielen so meist auf den minimalen Grafik-Einstellungen.

In Valorant hingegen kann dies euch den Sieg kosten, denn High-Settings-User haben entscheidende Vorteile.

Nur für High-Settings – Die Wäscheleine des Todes!

Was passiert, wenn man die Grafik hochdreht? Womöglich ist es euch schon aufgefallen, dass in der Map Ascent Schüsse in der Luft manchmal Einschusslöcher hinterlassen. Das liegt daran, dass dort eigentlich eine Wäscheleine mit Klamotten hängt, wie es ein User auf reddit herausgefunden hat.

Diese Objekte könnt ihr aber nur sehen, wenn ihr das Spiel auf den höchsten Settings spielt. „Gut“, mag man hier sagen: „Dann ist da halt ne Wäscheleine mit Klamotten. Ja, und?“

Der Witz besteht darin, dass einige dieser Klamotten physische Objekte in der Spielwelt sind. Das heißt, ihr könnt dort allerhand Schabernack mit einigen Skills bestimmter Agenten im Spiel treiben. So geht unter anderem:

Sova kann dort clever Sonar-Pfeile zur Aufklärung platzieren

Cypher kann dort eine Spionagekamera in der Luft anheften

Viper kann besonders bizarre Effekte mit ihrem Giftnebel auslösen

Diese und sicherlich noch viel mehr fiese Tricks sind mit solchen sonst unsichtbaren Objekten in der Spielwelt machbar. Es gibt übrigens einen weniger krassen, aber dennoch vorhandenen Ort in der Map Split, wo neben einer Rampe eine sonst unsichtbare Textur vorhanden ist.

Diese Leine seht ihr nur, wenn ihr hohe Settings nutzt.

Was kann man gegen diesen Vorteil machen? Warum überhaupt ein reines, optionales Deko-Objekt, wie die Wäscheleine, ein pyhsisches Objekt ist und eine Kollisionsabfrage besitzt, ist vielen Spielern nicht klar. Wenn es spielrelevant ist, sollte es auch immer zu sehen sein. Oder man entfernt einfach die Kollisionsabfrage und das Ding ist wirklich nur reine Dekoration.

Wie sich Riot Games dazu entscheidet, wird die Zukunft zeigen. Doch für die kompetitive Integrität, die den Entwicklern besonders wichtig ist, sollte Riot schnell handeln und die Wäscheleine und die Rampentextur fixen. Alles andere wäre unfair.

Was hingegen nicht unfair ist und stattdessen ein voll beabsichtigtes Feature: In Valorant gibt es sogenanntes „Wall-Banging“. Das bedeutet, dass ihr mit besonderen Waffen an bestimmten Stellen in den Maps durch Wände ballern könnt. Das gehört zur festen Taktik vieler Spieler in Riots Team-Shooter.