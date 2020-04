Valorant hat die perfekte Agentin, um andere Anfänger zu killen – Das sagt Riot

Die Agentin Raze geht einigen Spieler von Valorant gegen den Strich. Doch offenbar ist die Sprengstoff-Expertin gar nicht so mächtig, wie es derzeit den Eindruck macht. Das sagt zumindest ein Entwickler von Riot.

Wer ist Raze? Diese Agentin kam mit dem Start der Closed-Beta zum neuen Shooter Valorant und hinterließ bei einigen Spielern einen bleibenden Eindruck. Und der war nicht grade gut.

Im Gegensatz zu den anderen Agenten hat sie starke Schadens-Fähigkeiten. All ihre kleinen Tricks ziehen den Gegnern einen ordentlichen Teil ihrer Gesundheit ab, mit ihren Sprengstoff-Packs kann sie Sprünge hinlegen und die Ultimate-Fähigkeit kann Feinde sogar mit einem Treffer erledigen.

Doch nach den Aussagen eines Entwicklers ist die Agentin mit Hang zu Explosionen gar nicht so stark. Wir müssen nur besser werden.

Was sagt Riot dazu? Ryan ‚Morello‘ Scott, Charakter-Design-Lead bei Valorant, reagierte auf die erste großen Nerf-Forderung der Community und erklärte, dass Raze eigentlich gar nicht so stark ist, wie es auf den ersten Blick scheint:

Jetzt, wo sich alle noch an das Spiel gewöhnen, wird sie schon ein paar Kills sammeln. Aber das Ziel (und das haben die Tests auch gezeigt) ist es, dass sie nur noch selten mit ihren Fähigkeiten Kill machen wird. Die Spieler werden [mit der Zeit] auf ihre Werkzeuge reagieren und sich dann aus ihren sicheren Bereichen gegeben, um sie so in ein nachteiliges Feuergefecht zu verwickeln und zu erschießen. Sobald die Fähigkeits-Kurve steigt, schießen die Leute mehr auf Gary [dem Boom-Bot], weichen den Cluster-Granaten aus oder überrennen sie, wenn sie grade ihre Waffe unten hat um ein Sprengstoff-Paket zu werfen. Ryan Scott von Riot auf reddit (übersetzt)

Weiter erzählt er noch, dass die Fähigkeiten von Raze eher bedrohen und nicht töten sollen. Man hat die Zahlen auf den Tisch und werde nachbessern. Doch auch ein Charakter wie Raze hat, Scotts Ausführungen nach, ihren Platz in einem taktischen Shooter wie Valorant.

Je besser die Spieler also insgesamt werden, desto weniger dürfte Raze den Leuten auf die Nerven gehen. Gegen Anfänger ist diese gewiefte Agentin aber das perfekte Werkzeug, die diese noch oft von den Fähigkeiten erwischt werden.

Agentin erledigt alleine ein komplettes Team

Das ist Spieler-Feedback zu Raze: Obwohl die Beta von Valorant erst seit einigen Tagen läuft, gibt es schon viel Gemecker über die starke Agentin. Die Spieler sagen, dass ein reiner DPS-Charakter wie Raze nichts in einem taktischen Shooter wie Valorant zu suchen hätte.

Schon 48 Minuten nach der Veröffentlichung in der Closed Beta entstand ein Thread auf reddit: „Raze passt nicht zum Thema des Spiels“. Dieser Meinung schlossen sich schon so einige Spieler an. ant_blottuh meint auf reddit: „Es gibt keinen Platz für eine AOE-One-Shot-Nuke in einem taktischen Shooter“. Twitch-Streamer summit1g fordert sogar, Raze direkt zu löschen.

Die Fans der Agentin sind derzeit eindeutig in der Minderheit, doch es gibt sie schon. Ein Spieler versuchte sich auf reddit mit dem Thread: „Unbeliebte Meinung: Raze ist in Ordnung“ und erklärte, warum er sie nicht für Overpowered hält. Viel Zuspruch fand er aber nicht.

Hier ein kurzes Gameplay-Video, wie Raze ein komplettes Team erledigt:

Am Start also auf Raze setzen? Ganz am Anfang noch nicht, da gibt es bessere Alternativen. Zudem schaltet ihr 5 der 10 Agenten erst nach einiger Zeit frei und Raze gehört dazu. Doch wenn ihr schon ein paar Runden hinter euch habt und langsam wisst, wie der Hase läuft, ist Raze eine starke Wahl um die Anfänger des Spiels ein bisschen zu ärgern.