Akt 2 von Valorant steht an und bereits jetzt gibt es Details zu dem neuen Modus, den sich Fans des Spiels schon lange gewünscht haben: Free-for-All Deathmatch. Der Modus wirft das taktische Teamplay, das Valorant ausmacht, einfach über Bord und verspricht rasante Runden mit vielen Kills.

Was ist Deathmatch? Free-for-All Deathmatch ist ein beliebter Modus, der schon seit Jahrzehnten im Shooter-Genre verankert ist. Statt bestimmte Ziele zu verfolgen, spielt hier jeder gegen jeden und es wird wild geballert.

Ziel ist es, am Ende die meisten Punkte zu erreichen. Den Modus haben sich die Spieler von Valorant schon seit einer ganzen Zeit gewünscht. Nun kommt er, nachdem mit Akt 1 bereits Spike Rush erschien.

Kurz nach dem Start von Akt 2 am 4. August, startet der Deathmatch-Modus am Mittwoch, den 5. August, in die Beta. Dort könnt ihr dann teilnehmen und euch die neuen Regeln ansehen.

Neuer Modus belohnt Aim, ignoriert Skills

Wie funktioniert der Modus? Deathmatch ist ein Solo-Modus. Ihr tretet also nicht mit einem Team, sondern alleine gegen 9 andere Spieler in einer Runde an. Die Regeln sind sonst recht einfach:

ihr verfügt über unendlich Geld

es gibt keinen Spike und keine Ziele, außer Kills

Fähigkeiten sind deaktiviert

eine Runde dauert 6 Minuten lang

sterbt ihr, habt ihr einen Respawn-Timer von 3 Sekunden und erscheint dann erneut

nach dem Respawn seid ihr für 8 Sekunden unverwundbar, bis ihr euch bewegt oder eine Waffe abfeuert

bei jedem Tod wird ein Heil-Paket fallengelassen, das eure Lebenspunkte bis auf 150 wieder auffüllt und das 10 Sekunden lang bestehen bleibt

Während ihr spielt, fliegt außerdem eine Drohne über die Karte, die alle 5 Sekunden die Minimap aufdeckt. Ihr könnt euch also nicht verstecken und campen, denn ihr werdet alle 5 Sekunden angezeigt. Achtet auf die Minimap.

Wer gutes Aim hat, ist im Vorteil.

Durch die Regeln wird ein actionreicher Spielstil gefördert, ihr seid stetig unter Strom und versucht, Gegner zu töten, ehe ihr selbst abdankt. Der erste Spieler mit 30 Kills gewinnt – oder die höchste Punktzahl nach 6 Minuten.

Der Verzicht auf einen Spike und die Skills nimmt dem Modus dabei einen großen Teil des taktischen Elements. Riot hat bereits zuvor klargestellt, dass Fähigkeiten in Valorant nicht so wichtig sind, wie Spieler denken. Deathmatch unterstreicht diese Aussage.

Wie gewinne ich? Im Deathmatch kommt es einzig darauf an, dass ihr gut zielt, denn nur Kills zählen. Knallt ihr den Gegner ab, ehe ihr selbst sterbt, gibt es einen Punkt und ein Healthpack.

Nützlich ist es da, wenn ihr euch bereits mit allen Waffen von Valorant gut auskennt. Schnellfeuerwaffen und insbesondere Sturmgewehre sind traditionell in Deathmatches beliebt und stark. Tipps für besseres Aim findet ihr hier:

Besser werden in Valorant: Diese 5 Tipps helfen beim Zielen

Wenn ihr das Meiste aus eurer Leistung herausholen wollt, dann müssen auch eure Einstellungen stimmen. Besonders wichtig ist hier etwa das richtige Fadenkreuz-Setting, das euch dabei hilft, Gegner zuverlässiger zu treffen.

Das steckt noch in Akt 2

Zusammen mit Akt 2 und dem Deathmatch-Modus wird das Ranked-System überarbeitet und es erscheint außerdem ein neuer Battle Pass. In dem stecken neue Kosmetika und ihr bekommt ihn für 1000 VP. Wenn sich die Dauer am ersten Battle Pass orientiert, werdet ihr etwa 100 Stunden brauchen, um alles freizuspielen.

Wem die Kosmetika aus dem Battle Pass nicht gefallen, oder wer bereit ist, auch viel Geld für Skins auszugeben, für den gibt es außerdem eine Ladung neuer Skins für den Shop: Die Glitchpop-Skins. Das sind bunte Skins für einen Preis zwischen 2.175 und 4.350 VP, die Riot mit einem ziemlich abgedrehten Trailer vorgestellt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Außerdem erscheint zusammen mit Akt 2 die neue Agentin Killjoy. Die ist eine deutsche Ingenieurin, die mit verschiedenen Gadgets arbeitet, wie explodierenden Alarmbots und automatischen Geschütztürmen. Zuvor gab es bereits Bedenken von den Spielern, ob das nicht zu stark sei. Von ihren Skills könnt ihr euch ab morgen, dem 4. August, selbst überzeugen.