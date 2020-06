Valorant: So viele Stunden müsst ihr spielen, bis ihr Alles vom Battle Pass habt

In Valorant gibt es jetzt auch einen Battle Pass, mit dem ihr euch exklusive Belohnungen freispielen könnt. Nachdem einige Spieler Bedenken wegen der nötigen Spielzeit gezeigt hatten, versuchten die Entwickler zu beruhigen.

Was hat es mit dem Battle Pass auf sich? Wie viele Shooter heutzutage hat auch Valorant nach dem Release einen Battle Pass. Damit könnt ihr euch mit Erfahrungspunkten, die ihr im Spiel verdient, Stufen auf dem Pass freischalten und so Belohnungen, wie neue Waffenskins, Profilhintergründe oder Spray-Paints bekommen.

Der Pass hat 50 Stufen und wer alles freispielen will, muss fette 1.372.000 XP verdienen. Das ist eine gewaltige Summe, für die man sehr lange spielen müsste. Das gefiel vielen Spielern nicht, da man bei guter Leistung ungefähr 4.000 XP pro Spiel bekommt und Runden in Valorant gerne auch mal 40 Minuten oder länger gehen. Um das also alles freizuspielen, müsste man weit über 200 Stunden lang grinden.

Doch die Entwickler geben Entwarnung, es geht wohl um einiges schneller.

Entwickler beruhigt – Battle Pass ist viel schneller durch, als vermutet

So lange dauert es, bis man den Pass durch hat: Entwickler Joe Lee von Riot Games hat sich bei einer längeren reddit-Diskussion zum Thema eingeschaltet und die Gemüter beruhigt. Denn Laut seiner Aussage wäre man in gut 100 Stunden mit dem Pass durch. Da der Pass 2 Monate läuft, solltet das für jeden einigermaßen engagierten Spieler machbar sein.

Einige der Goodies aus dem Battle Pass.

Der Schlüssel zu dieser Zeitspanne sind die wöchentlichen Quests, die einen ordentlichen Bonus auf die XP geben. Und anders als bisher angenommen, werden die via Quests erreichbaren XP mit jeder Woche mehr. So kann man schnell aufholen, wenn man mal einige Zeit nicht bei Valorant aktiv war.

Wöchentliche XPs skalieren auch jede Woche, um die Erfahrungskurven zu glätten. Um euch einen Eindruck zu vermitteln: Die erste Reihe von Weeklys bietet insgesamt 28.350 XP und die letzte Reihe 60.750 XP. Dadurch wird sichergestellt, dass ihr immer noch in der Lage seid, mit einem gesunden Tempo zum Ende eines Battle Pass durch die Level zu kommen.

Außerdem werden die Weeklys bis zum Ende des Passes aktiv bleiben, ihr könnt also keine wöchentlichen Quests verpassen.

Damit dürften die meisten Kritiker des Battle Pass nun beruhigt sein. Dazu kommt noch, dass sich die Entwickler auch das andere Problem beim Pass vornehmen werden. Denn zuletzt waren Battle-Pass-Belohnungen nicht für jeden Spieler abrufbar, obwohl sie eigentlich freigespielt waren. Doch auch dazu ist wohl eine Lösung in Arbeit.