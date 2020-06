Valorant ist jetzt live – So startet ihr den kostenlosen Download

Riots neuer Taktikshooter Valorant ist gestartet. Alle wichtigen Informationen zum Release des neuen Shooters der „League of Legends“-Entwickler findet ihr hier. Außerdem verrät Riot zum Release ein paar interessante Informationen zur beendeten Beta.

Was ist Valorant? Valorant ist ein kompetitiver 5v5-Taktikshooter für den PC, der von Riot Games entwickelt wird. Viele kennen Riot Games von League of Legends.

Das Spiel kann als eine Mischung aus Counter-Strike: Global Offensive und Overwatch gesehen werden und kombiniert Aspekte aus beiden Spielen. So geht es eher um taktische Gefechte wie in Counter-Strike, gleichzeitig wählt ihr Helden, die Fähigkeiten besitzen, was ihr eher aus Overwatch kennen dürftet.

Wie funktioniert Valorant? Es treten zwei Teams aus fünf Spielern gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen. Dabei wechseln sich beide Teams als Angreifer und Verteidiger ab.

Wenn ihr wissen wollt, wie sich Valorant spielt: Mein-MMO Autorin Leya hat es für euch angespielt.

Wo kann ich Valorant downloaden? Wer Valorant spielen will, der kann sich auf der offiziellen Seite von Riot registrieren und den Client herunterladen.

Wenn ihr Valorant spielen wollt, benötigt ihr ein Riot-Konto. Das könnt ihr euch direkt auf der Seite von Riot Games erstellen. Mit dem Client könnt ihr dann das Spiel direkt herunterladen, installieren und starten.

Valorant Release: Unterschied zur Beta

Was ist der Unterschied zwischen Beta und Release? Schon vorher hatte Riot erklärt, dass sich zum Release einiges in Valorant ändern wird. Dazu gehören beispielsweise ein neuer Spielmodus, ein neuer Agent und eine neue Karte.

Wer von euch die Beta gespielt hat, wird einen Großteil seines Fortschritts wieder verlieren. Alles wird zurückgesetzt, nur die gekaufte Premium-Währung wird zurückerstattet.

Valorant Release: Riot nennt Daten zur Beta

Das sagt Riot zur abgeschlossenen Beta: Riot Games hat zum Start von Valorant noch ein paar interessante Fakten veröffentlicht:

so sahen über Twitch 1,7 Millionen User gleichzeitig 34 Millionen Stunden Valorant

außerdem schauten die Zuschauer insgesamt 470 Millionen Stunden Streams rund um den neuen Shooter.

während der zweimonaten Beta-Phase meldeten sich fast täglich 3 Millionen Spieler an.

Was sagt Riot zu den Servern von Valorant? Außerdem hat Riot noch etwas zu seinen Servern erklärt, auf denen Valorant gespielt wird:

So setzt der Entwickler laut eigenen Angaben auf 128-Tick-Server: Einfach ausgedrückt bedeutet das, wie schnell beziehungsweise mit welcher Taktung der Server Daten von seinen Clients verarbeitet und die Spieler mit neuen Daten versorgt. Je höher der Tick, desto mehr Leistung und Bandbreite braucht das Spiel.

Die Server sollen außerdem eine Framerate von bis zu 128 Bildern pro Sekunde anbieten und mehr als 70 Prozent der Spieler einen Ping anbieten, der unter 35 Milisekunden liegt.

Das Spiel wird außerdem von „Riot Direct“ unterstützt: Dabei handelt es sich laut Riot um Netzwerk aus verschiedenen Internetdienstleistern.

Kurz vor seinem Release verlor Valorant einen großen Teil seines Hypes auf Twitch – dort wurde dann gelabert statt geballert. Die Zuschauer-Stunden fielen dabei um fast 50%. Es bleibt abzuwarten, ob Valorant mit dem Release auf Twitch wieder relevanter wird oder ob der Boost vor allem durch die begehrten Drops kam.