Bei Twitch hat sich in den letzten 7 Tagen verschoben, was am meisten gesehen wird. Der Taktik-Shooter „Valorant“ ist nicht länger die meistgesehene Kategorie. Jetzt ist „Just Chatting“ vorne, dort wird gesprochen, nicht geballert. Das Kuriose: In den neuen Top-Kanälen wird kein Englisch geredet.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Spiel auf Twitch zum Hype-Titel wird und die Plattform zu bestimmen scheint. 2018 war das etwa mit Fortnite so, 2019 kamen Apex Legends, WoW Classic und Escape from Tarkov kurzfristig zu großem Ruhm auf der Plattform und in den letzten Wochen war es Valorant. Doch jeder Hype geht mal vorbei. So auch diesmal.

So ging’s Valorant auf Twitch: Seit dem Start der geschlossenen Beta von Valorant am 7. April dominierte der Shooter von Riot Games die Streaming-Plattform wie kaum ein anderes Spiel vorher.

Denn Spieler mussten Valorant sehen, um einen Beta-Zugang zu erhalten und dann Valorant selbst spielen zu können:

Im April hatte Valorant im Schnitt 479.209 Zuschauer und 6381 Kanäle

In den letzten 30 Tagen waren es noch 308.348 Zuschauer, bei 8541 Kanälen

In den letzten 14 Tagen kamen 254.160 Zuschauer auf 8415 Kanäle

In den letzten 7 Tagen sahen noch 174.324 Zuschauer auf 7178 Kanälen wie der Shooter gespielt wurde

Die meistgesehenen Kategorien auf Twitch am 20.Mai 2020. Quelle: Sullygnome

Valorant hat jetzt im Vergleich zur Vorwoche 47.8% der gesehenen Stunden verloren und liegt „nur noch“ auf Platz 2 der meistgesehenen Spiele von Twitch.

Selbstredend ist das dennoch ein großer Erfolg für Riot Games, deren Twitch-Strategie voll aufging, um den neuen Shooter zu etablieren.

DrLupo (links), TimTheTatman (Mitte). summit1g (rechts) waren zum Start bei Valorant dabei.

Valorant flacht auf Twitch ab – Streamer suchen neue Spiele

Das kann man aus den Zahlen sehen: Der ganz große Hype ist jetzt vorbei. Die Closed Beta hat ihren Lauf auf Twitch genommen. Wahrscheinlich sind über Twitch Drops immer mehr Spieler in die Closed Beta gekommen, der Reiz des Neuen ist abgeblättert und die Flitterwochen sind jetzt ein bisschen rum. Es wird Zeit für den Release von Valorant.

Die großen Twitch-Streamer, die zum Start von Valorant voll eingestiegen waren, haben sich in den letzten Tagen wieder vom Spiel zurückgezogen:

Der Streamer, der am meisten von Valorant profitiert hat, ist der maskierte Schwede Anomaly. Der spielt weiter Valorant, aber deutlich weniger als noch vor einigen Wochen.

Er war der große Gewinner von Valorant: Anomaly.

Nicht-Englischsprachige Streamer dominieren „Just Chatting“

Das ist die neue Top-Kategorie auf Twitch: Im Moment ist die Laber-Kategorie „Just Chatting“ auf Platz 1 der am meisten gesehenen Spiele auf Twitch. Das ist die Kategorie, bei er kein Spiel gezockt wird, sondern bei der die Streamer auf aktuelle Clips reagieren oder einfach mit ihren Zuschauern reden.

Große Erfolge in dieser Kategorie haben bekannte, großer Gaming-Streamer wie Felix „cQC“ Lengyel, der für Reaction-Videos bekannt ist. Oder Marcel „MontanaBlack“ Eris, der in Deutschland die Fans mit einem eigenwilligen Charme unterhält.

Insgesamt sind in der Kategorie nicht-englischsprachige Streamer vorne, wenn man nach den gesehenen Stunden geht:

Evelone192 (1) und buster (2) streamen auf Russisch.

Ibai (3) und Rubis (5) streamen auf Spanisch.

Auf 6 liegt MontanaBlack, der seine ganz eigene Version der deutschen Sprache von sich gibt

7 kommt dann mit Homyatol ein Italiener.

Sicher ist es ein Zeichen dafür, dass es aktuell an „Spielen im Hype“ mangelt, wenn Just Chatting auf Platz 1 bei Twitch steht.

MontanaBlack war zuletzt in einen Konflikt mit Jan Böhmermann verwickelt.

Der deutsche Streamer MontanaBlack musste sich zuletzt von dem Satiriker Jan Böhmermann in eine rechte Ecke schieben lassen. Das gefiel ihm überhaupt nicht.