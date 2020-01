Der Shooter Escape from Tarkov ist gerade bei vielen Twitch-Streamern beliebt. Streamer, die aber bisher vor allem Fortnite gestreamt haben, scheinen mit der Dunkelheit zu kämpfen.

Das ist das Problem: Der Streamer TimTheTatman war gerade in dem Shooter unterwegs, als zahlreiche Zuschauer forderten, dass er doch mal die Helligkeit höher stellen soll. Es war teilweise schwer etwas zu erkennen.

Kollege DrLupo war ebenfalls beim Stream dabei und erklärte den Zuschauern ziemlich direkt, dass dies vor allem ein Problem von Fortnite-Spielern sei.

Zuschauer sind an grelle Farben aus Fortnite gewöhnt

Das ist die Situation: Nachdem die beiden Streamer zusammen einige Runden gespielt hatten, wurden die Schreie der Zuschauer immer lauter. TimTheTatman solle doch die Helligkeit höher stellen.

Irgendwann gab er genervt auf und wollte dann die Helligkeit hochstellen. Er fragte dann sogar noch wo genau man das machen kann und machte das Spiel dann heller.

Das sagt DrLupo: Während sein Kollege die Helligkeit höher stellte, mischte sich DrLupo ein. Er erklärte, dass man die Helligkeit besser nicht höher stellen soll. Escape from Tarkov lebt eben genau von dieser Dunkelheit.

So meint er dann auch: „Unterm Strich ist dein Chat nicht daran gewöhnt, dass du in einer Dunkelheit spielst, die nicht überall Neonfarben hat, weil sie dich in Fortnite sehen wollen“

Danach zählt DrLupo, der zuletzt noch wegen einer großen Spende auf sich aufmerksam machte, noch zufällige Namen auf und fügt an: „Wenn der kleine Jimmy, Andy, Kayden und Aidan im Chat sind, können sie einfach den Mund halten. Das Spiel ist einfach dunkel. So ist das Spiel nun mal. Willkommen in Tarkov. Ich liebe dich.“

Was meint der Streamer damit? TimTheTatman ist vor allem durch seine Fortnite-Streams bekannt. Dementsprechend hat er natürlich auch Zuschauer, die selbst Fortnite spielen oder das Spiel eben mögen.

In Fortnite leuchten selbst die Waffen.

Die Welt von Fortnite ist generell deutlich heller und selbst in der Dunkelheit leuchten grelle Neontafeln. Man kann also auch in Streams alles gut erkennen.

In Escape from Tarkov ist dies eben nicht der Fall. Hier ist alles deutlich dunkler und trister gehalten. Dies macht das Spiel aus. Logischerweise ist es auch in Streams dann dunkler.

Gemeint ist hiermit aber sicherlich nicht nur die Helligkeit des Spiels. Escape from Tarkov ist ein ganz anderes Spielerlebnis und die Streamer müssen sich hier komplett wenden im Spielstil, um zu bestehen. Man versucht hier den Hype mitzunehmen, den sicherlich nicht alle Zuschauer verstehen. Die wundern sich dann also, weshalb der Lieblingsstreamer plötzlich nicht mehr Fortnite zeigt, sondern ein ganz anderes Spiel.

Warum ist Escape from Tarkov gerade so beliebt? Dafür gibt es viele Gründe. Escape from Tarkov setzt auf besonders harte Shooter-Erfahrung und füllt aktuell eine Lücke auf dem Spielemarkt, da es ansonsten wenig Neues zum Spielen gibt. Seit dem Update 0.12 hat es zudem deutiche Verbesserungen.

Auf Twitch ist es so erfolgreich, weil man sich speziellen Loot durch das Zuschauen von Twitch-Streamern verdienen kann.

Noch mehr Infos zu Escape from Tarkov und seiner aktuellen Beliebtheit findet ihr hier: