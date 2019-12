Twitch spendet 1 Mio $ für Kinderkrankenhaus, rührt Streamer zu Tränen

Der bekannte Twitch-Streamer DrLupo veranstaltete einen 24-Stunden-Stream, indem er Geld für ein Kinderkrankenhaus sammelte. Der größte Spender war Twitch selbst und überraschte mit einer Spende über eine Millionen US-Dollar den Streamer total.

Was war das für ein Stream? DrLupo war 24 Stunden live, um fleißig Geld für das St. Jude Hospital in den USA zu sammeln. Der Stream war ein voller Erfolg, denn über 2 Millionen Dollar kamen dabei zusammen.

Eine Szene war besonders rührend. Twitch selbst spendete eine Millionen Dollar. Dies überraschte DrLupo so sehr, dass er sogar mit den Tränen kämpfte.

Viele Streamer waren große Spender

Seht hier die Twitch-Spende: Während fleißig Spenden von Zuschauern hereinkamen und DrLupo bereits über eine Million Dollar gesammelt hatte, öffnete er ein Geschenk von Twitch.

Darin war ein großer Scheck, der mit einer Million Dollar dotiert war. Als Empfänger stand das St. Jude Hospital drauf. Unterschrieben war er von John Twitch.

DrLupo hatte damit offenbar nicht gerechnet. Er kämpfte mit den Tränen und fragte: „Meint Ihr das ernst?“

Wer spendete noch? Zu der riesigen Spende von Twitch kamen zahlreiche weitere Spender, die man in der Streamer-Szene kennt.

So spendete beispielsweise der Mixer-Streamer Ninja 30.000 Dollar, seine Streamer-Kollegen TimTheTatman und CouRageJD steuerten jeweils 5000 Dollar ans Kinderkrankenhaus bei. DrLupo selbst spendete übrigens 25.000 Dollar.

Die größte Spende, die über Twitch einging, kam allerdings von dem kleinen Streamer CCKun91. Er spendete während des Streams 37.777 Dollar und übertrumpfte damit sogar seine großen Streamer-Kollegen.

DrLupo war schon häufiger als Spendensammler für das Kinderkrankenhaus unterwegs.

Was steckt hinter dem Stream? Bereits 2018 veranstaltete DrLupo einen solchen Spenden-Stream. Damals kamen über 1.3 Millionen Dollar zusammen. Im Sommer 2019 sammelte er im Zuge der Guardian Con innerhalb von nur 4 Stunden eine knappe Million.

Diesmal wurden es insgesamt über 2.3 Millionen Dollar.

Das St. Jude Hospital ist ein weltweit angesehenes Kinderkrankenhaus in Memphis, Tennessee, und auf die Bekämpfung von Krebs spezialisiert. Hier erhält keine Familie eine Rechnung. Die Behandlung der Kinder ist also umsonst, was in den USA etwas besonderes ist. Hier gibt es viele Familien, die nicht krankenversichert sind und solche teuren Krankenhausbesuche einfach nicht bezahlen können.

Das Krankenhaus ist auf Spenden angewiesen, damit sie weiterhin die Kinder kostenlos behandeln können.

Twitch spendet aber nicht nur Geld. So zahlen sie ihren Top-Streamer mittlerweile angeblich viel Geld, damit sie bei ihnen bleiben: