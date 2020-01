Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov (PC) ist Anfang 2020 plötzlich beliebt. Wir stellen euch das Spiel vor und erklären, was sich sich in jüngster Zeit verändert hat.

Was ist Escape from Tarkov? Der Online-Shooter des russischen Entwicklers Battlestate Games richtet sich an Spieler, die gerne eine Hardcore-Spielerfahrung genießen möchten, in der ein hoher Grad an Realismus herrscht. Das bedeutet: Abgeschossene Kugel werden physikalisch korrekt berechnet und selbst ein Streifschuss kann euch töten.

In Escape from Tarkov befindet ihr euch in der fiktiven, russischen Stadt Tarkov. Diese ist aufgrund eines Konflikts abgeriegelt.

In der Stadt kämpfen die Privatarmee BEAR, die Söldnern von USEC und die Scavs um die Vorherrschaft.

Es ist essentiell, in den Zonen der Stadt zu überleben und nach besserer Ausrüstung zu suchen.

Momentan gibt es sieben Maps. Ihr werdet auf einer Karte abgesetzt, sucht Loot und versucht zu überleben.

Es ist möglich, Waffen mit vielen Mods verbessern.

Darüber hinaus könnt ihr euren Charakter anhand eines Skill-Systems verbessern.

Ihr habt ein Versteck, das ihr als Lager und Rückzugsort benutzt.

PvP steht im Mittelpunkt.

In der aktuellen Version bietet Escape from Tarkov eine Spielerfahrung, die entfernt an Battle Royale erinnert, jedoch einige größere Unterschiede aufweist. Nachdem ihr auf einer der Karte angekommen seid, heißt es: überleben.

Es ist aber wichtig, so schnell wie möglich den besten Loot zu suchen und euch zum Extraktionspunkt durchzukämpfen.

Schafft ihr dies, seid ihr gerettet. Werdet ihr vorher eliminiert, verliert ihr eure gesamte Ausrüstung. Ihr müsst also immer taktisch überlegen, welche Waffen und Items ihr mitnehmt. Ihr hofft während der Runde nicht nur darauf, zu überleben, sondern zudem darauf, bessere Gegenstände zu finden.

Hardcore-Reiz

Was ist das Besondere an Escape from Tarkov? Der Online-Shooter setzt auf Hardcore-Elemente. Er ist nichts für Casualsspieler. Man muss lernen, mit jeder Waffe umzugehen, die sich durch Mods noch verändern. Darüber hinaus bringt es nichts, ballernd durch die Gegend zu rennen. Ihr müsst vorsichtig und taktisch vorgehen, denn jeder Treffer kann euer Ende bedeuten.

Escape from Tarkov ist eine spannende und intensive Spielerfahrung, denn es ist möglich, dass ihr alles, was ihr bisher gefunden habt, durch euer virtuelles Ableben verliert. Das macht für viele einen großen Reiz aus.

In welchem Zustand befindet sich das Spiel aktuell? Escape from Tarkov befindet sich in der Closed Beta und bekommt immer wieder Updates. Im Oktober erhielt der Shooter einen umfangreichen Patch, der jede Menge Neuerungen einführte, darunter das heiß erwartete Versteck, neue Waffenteile, technische Verbesserungen und vieles mehr.

Die Entwickler nehmen sich viel Zeit für die Arbeiten am Spiel und wollen nichts überstürzen. Daher lässt die Open Beta noch auf sich warten. Dennoch hat sich das Spiel so stark entwickelt, dass sich ein Blick durchaus lohnt.

Das kommt gut an

Warum ist der Shooter momentan so beliebt? Escape from Tarkov hat sich 2019 stark weiterentwickelt. Auch, wenn sich der Shooter noch in der Closed Beta befindet, hat er inzwischen große Sprünge nach vorn gemacht. Das sieht man vor allem an dem Update, welches Ende Oktober erschienen ist.

Schon vorher hat man gemerkt, wie das Interesse auf Twitch anstieg, seit Oktober jedoch ist das Interesse deutlich gestiegen. Der Shooter hat sich sogar zum Hit auf Twitch entwickelt.

Escape from Tarkov ist jetzt ein Hit auf Twitch – Was steckt dahinter?

Dies liegt neben den Updates aber auch daran, dass immer mehr bekannte Streamer Interesse am Spiel zeigen. Dr. Disrespect etwa spielt Escape from Tarkov und erklärte:

Es ist nicht das schnellste Spiel. Wir springen nicht mit im Wind flatterndem Pferdeschwanz aus Fahrzeugen und werden vom Blitz getroffen, während wir jemanden ak-en. Ich weiß, es ist nicht so heftig und schnell, aber es gibt eine gewisse Intensität und es baut sich gut auf. DrDisrespect

Escape from Tarkov ist anders als aktuell gängige Shooter wie etwa Call of Duty: Modern Warfare oder Fortnite. Es ist taktischer, härter. Genau das scheint momentan aber etwas zu sein, dass immer mehr Spieler interessant finden. Es ist eine Art frische Brise im Shooter-Sektor und entwickelt sich momentan zudem sehr gut in eine Richtung, die Zuspruch von der Community findet.