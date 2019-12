Die ReShade-Mod ist bei Spielern beliebt, weil sie die Optik vieler Spiele aufwertet. So auch die des Online-Shooters Escape from Tarkov. Doch das Entwicklerstudio Battlestate Games hat die Nutzung des Rools jetzt untersagt und es gesperrt.

Was bringt ReShade? Das Tool passt die Shader eines Spiels individuell an. Das kann sich sehr stark auf die Optik auswirken. Farben wirken satter oder auch dunkler. Die Spielwelt kann heller werden, die Texturen schärfer. Mit ReShade ist es möglich, die Atmosphäre eines Spiels an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Bessere Grafik mit Nachteilen

Was hat ReShade in Escape from Tarkov gebracht? Der Hardcore-Shooter sieht je nach Einstellungen deutlich anders aus. Die Farben wirken satter, die Texturen sind schärfer und das Spiel ist nicht mehr so dunkel. Escape from Tarkov sieht beinahe aus wie ein anderes Spiel.

Warum haben die Entwickler die Nutzung nun verboten? Das ReShade-Tool erlaubt es den Spielern, gerade dunkle Gebiete deutlich heller zu machen. Besonders in Gebäuden soll es aber dunkel sein.

Wenn nun ein Spieler ReShade nutzt, ein anderer aber nicht, denn hat der Nutzer des Tools einen unfairen Vorteil. Denn dadurch, dass es für ihn nicht mehr so dunkel ist, kann er seinen Feind oder Loot früher erkennen.

Escape from Tarkov spricht jetzt Deutsch, aber gebrochen

Was bieten die Entwickler als Ausgleich an? Das Team hinter Escape from Tarkov ist sich bewusst, wie beliebt ReShade und ähnliche Mods sind. Deswegen können sie so etwas nicht erlauben und wollen auch Nvidias Freestyle-Tool als nächstes sperren.

Allerdings möchte das Team den Spielern in Zukunft mehr Möglichkeiten bieten, die Grafik nach ihren Wünschen anzupassen. Es sollen entsprechende Grafikoptionen hinzugefügt werden. Dazu gehören offizielle Filter, die ähnliche Optionen, allerdings ohne die Nachteile, bieten sollen.

Spieler wollen mehr Grafikoptionen

Wie reagieren die Spieler darauf? ReShade ist ein beliebtes Tool und dieses in Escape from Tarkov zu sperren, finden nicht alle gut. Die Community ist hier gespaltener Meinung. Natürlich sollten durch solche Mods keine Nachteile entstehen, die Möglichkeit, die Grafik anpassen zu können, kommt aber gut an.

Korsscut meint auf Reddit: „Ich will einfach nur die Schärfe zurück!“

Yepthisisanaccountt erklärt: „Gut. Ich bin froh, dass einige Filter verboten werden.“

iceicekoala2 schreibt: „Ich sage nicht, dass ReShade perfekt war. Aber BSG sollte gleichzeitig mit dem Verbot von ReShade weitere Farboptionen hinzufügen.“

Es gibt inzwischen sogar schon Anleitungen, wie man ReShade trotz der Sperre wieder aktivieren kann. Es zeigt aber, wie groß die Nachfrage nach mehr Grafikoptionen im Spiel ist. Wann diese offiziell eingeführt werden, ist momentan noch nicht klar.