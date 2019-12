Plötzlich ist Escape from Tarkov ein Hit auf Twitch – Was steckt dahinter?

Escape from Tarkov ist ein Survival-Shooter, der momentan enorm beliebt bei Twitch ist. Darum interessieren sich aktuell so viele für den Multiplayer-Shooter, der 2019 große Fortschritte gemacht hat.

Was ist Escape from Tarkov? Escape from Tarkov ist ein Multiplayer-Shooter vom Entwickler Battlestate Games. Er kombiniert Survival mit PvE. Spieler starten Raid-Bezirke rund um die namensgebende Stadt Tarkov und versuchen Ausrüstung zu finden, rechtzeitig zu entkommen und ohne zu sterben.

Wer stirbt, der verliert seine gesamte Ausrüstung und muss sie durch neue Ausrüstung ersetzen.

Das ist alles 2019 passiert: Erst im Oktober 2019 hatte Escape from Tarkov ein dickes Update erhalten, dass viele Verbesserung bot und außerdem auch ein Versteck für Spieler brachte.

Mehr Zuschauer als League of Legends und Fortnite

Escape from Tarkov hat momentan rund 124.000 Zuschauer und liegt damit vor beliebten Spielen wie League of Legend oder Fortnite. Die meisten schauen dem beliebten australischen Streamer Pestily (via Twitch) zu. Das sind gerade rund 45.000.

In den USA sind aktuell vor allem die Streamer CohhCarnage, Smoke und Sacriel beliebt.

Darum ist das Spiel so beliebt: Entwickler Battlestate Games bietet gemeinsam mit Twitch Twitch-Drops an. Das bedeutet, wenn man bestimmten Tarkov-Streamern zuschauert, dann kann man speziellen Loot bekommen. Dazu gehören

Varianten von Spezialwaffen

Skins

Werkzeuge

Und Schlüssel für spezielle Türen auf den Raid-Karten von Tarkov

Wie lange läuft das Event? Das Event läuft seit dem 30. Dezember 2019 und endet am 5. Januar 2020. In diesem Zeitraum kann man den Streamern auf Twitch zuschauen und Belohnung für das Zuschauen ergattern.

Wie bekomme ich die Twitch-Drops? Zuerst muss man seinen Twitch-Account mit seinem Spielerprofil von Escape from Tarkov verknüpfen. Das geht auf der offiziellen Seite des Herstellers.

Anschließend muss man einem Livestream von Escape from Tarkov zuschauen, bei dem die Twitch-Drops freigeschaltet sind. Der Stream ist dann entsprechend mit „drops are enabled“ gekennzeichnet.

Wie geht es eigentlich dem Shooter Escape from Tarkov? Wir haben uns angesehen, wie gut sich der Survival-Shooter von der Konkurrenz absetzt: