Heute soll der riesige Twitch-Hype um Valorant starten – Das ist der Plan von Riot

Heute, am Freitag, dem 3. April, soll das nächste große Ding auf Twitch vorgestellt werden. Es ist der Team-Shooter Valorant von Riot Games: Es scheint alles geplant zu sein, damit das der nächste Hype nach Fortnite und CoD Warzone wird.

Das ist klar der Plan: Alles spricht im Moment dafür, dass Riot Games plant, seinen neuen Team-Shooter Valorant zum „nächsten großen Hype-Spiel“ zu machen. Sie scheinen die letzten Wochen verdeckt daran gearbeitet zu haben, alles vorzubereiten, um diese Lawine ins Rollen zu bringen, die heute losgehen soll.

Das ist bei Valorant geplant: Heute Abend um 19 Uhr unserer Zeit startet Valorant auf Twitch mit 5 vorher aufgezeichneten Matches zwischen einigen der größten Twitch-Streamer der Welt.

Das passiert bei „Twitch Rivals“, dem eigenen Hype-Format der Streaming-Plattform.

Summit1g ist aktuell einer der angesagtesten Streamer auf Twitch.

3 der 10 größten Twitch-Streamer der Welt eingeladen

Man sieht an den Namen der 35 eingeladenen Streamer, welchen Plan Riot Games verfolgt und welche Zielgruppe sie mit Valorant erreichen wollen:

Summit1G (Nr. 3 auf Twitch) ist ein etablierter und respektierter Twitch-Streamer, der ursprünglich von CS:GO kommt und in der Shooter-Community hohes Ansehen genießt.

TimTheTatman (Nr 4. Auf Twitch) und DrLupo (Nr. 8 auf Twitch) sind Streamer aus dem Umfeld von Ninja, die beide erfolgreich in Fortnite sind, aber auch regelmäßig andere Spiele streamen

Gotaga ist dabei – der ist die Nr. 1 in Frankreich

Der Schwede Forsen ist ein Kult-Streamer auf Twitch, der eine eigene Fan-Base mitbringt

Dizzy war der Star bei Apex Legends, als das Spiel im Februar 2019 durch die Decke ging, der machte da in den ersten Wochen alles platt und gewann praktisch jedes Turnier

HighDistortion und Cloakzy sind Leistungs-orientierte Streamer aus Fortnite und anderen Shootern

Wer fehlt von den Großen? Die Top-Streamer, die fehlen, sind Tfue, Myth und Dakotaz – die drei sind alle klar Fortnite zugeordnet. Diese Zielgruppe will Riot Games wohl nicht erreichen oder sie passten aus anderen Gründen nicht ins Bild.

Erstaunlicherweise fehlt DrDisrespect – den hätte man auf dem Event vielleicht erwartet, als „Shooter-Streamer.“

Timothy John Betar, bekannt als TimTheTatman, ist der 4. größte Streamer auf Twitch im Moment.

Zuschauer können Beta-Zugang zu Valorant gewinnen

Das ist das besondere: Damit noch mehr Leute zuschauen, gibt’s bei dem Event heute Abend noch Twitch Drops.

Wer seinen Riot-Account mit Twitch verbunden hat, der hat die Chance den Zugang zur Closed Beta zu gewinnen.

Das sagen bekannte Twitch-Streamer zum neuen Shooter Valorant: „Der totale Knaller“

Twitch ist für Multiplayer-Shooter der Schlüssel zum Erfolg

Warum ist Twitch so wichtig? Seit einigen Jahren ist Twitch der Schlüssel für Online-Shooter, um richtig durchzustarten und einen Hype auszulösen:

Dieser moderne Trend startete 2016 noch relativ langsam mit H1Z1: King of the Kill. Das Battle Royale war roh und buggy, aber wahnsinnig unterhaltsam und erfolgreich

2017 war PlayerUnknown’s Battlegrounds das Spiel der Stunde, das plötzlich Twitch dominierte – das machte DrDisrespect damals zu einem Star

2018 übernahm Fortnite dann die Spitzen-Position und trat einen riesigen Hype los – dem Battle-Royale-Shooter haben viele der aktuellen Stars von Twitch ihre hohen Follower-Zahlen zu verdanken

Diese 3 Spiele waren alle mehr oder weniger „organisch“ gewachsen und der Hype hatte sich auf Twitch so ergeben. Die Entwickler von PUBG hatten mal erklärt, wie sie den Hype ohne großes Budget zum Laufen brachten.

Tyler „Ninja“ Blevins soll damals viel Geld bekommen haben, um Apex Legends zu bewerben.

Ab 2019 war diese „unschuldige Zeit“ aber vorbei. EA brachte Apex Legends geplant und mit angeblich hohem Budget für die Streamer auf die Plattform und konnte zumindest für einige Wochen stark sein. So soll Ninja damals angeblich 1 Million $ erhalten haben. Auch der Streamer shroud schien zu diesem Plan zu gehören, mit „Sponsored Streams“ zum Release die Plattform zu erobern.

2020 soll dann wohl in der Liste „Valorant“ folgen, wenn alles so läuft, wie sich Riot Games das vorstellt und geplant hat. Dazu muss das Spiel aber auch überzeugen, für den Zuschauer gut lesbar sein und Spaß machen. Ob das so ist, werden wir heute Abend ab 19 Uhr sehen können.

Kann Valorant so erfolgreich werden wie die Vorgänger?

Für die Streamer ist Valorant eine Chance, beim „nächsten großen Ding“ von Anfang an dabei zu sein und vielleicht eine neue Stufe zu erreichen. So hat jetzt ein Fortnite-Profi und Twitch-Streamer seine Karriere in Fortnite beendet, um bei Valorant durchzustarten.