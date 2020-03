Riots neuer Shooter Valorant befindet sich in der heißen Phase der Entwicklung. Nun kündigt das Unternehmen eine Closed Beta an, die schon bald startet und an der auch ihr teilnehmen könnt.

Riot hat soeben angekündigt, dass sie Anfang April mit einer Closed-Beta-Phase zu ihrem neuen Shooter Valorant starten möchten. Wann es soweit ist und vor allem wie ihr daran teilnehmen könnt, verraten wir euch.

Valorant Closed-Beta startet bald

Wann startet die Closed-Beta?

Die Closed Beta startet am 7. April 2020 um 14:00 Uhr deutscher Zeit

Der Release findet im Sommer statt. Riot möchte die Closed-Beta-Phase so kurz wie möglich halten. Je weniger Probleme auftauchen, desto eher findet der Release statt

So nehmt ihr daran teil:

Registriert einen Account auf der Riot-Homepage

Verlinkt euren Riot-Account mit eurem Twitch-Account (Via Twitch.tv)

Sobald die Closed-Beta startet, achtet auf die Stream-Highlights auf Twitch

Bald könnt ihr euch selbst vom Gameplay überzeugen.

Die Anzahl der verfügbaren Betaplätze richtet sich nach der Serverkapazität von Valorant und wird im Laufe der Beta erhöht.

Der Fortschritt in der Closed-Beta wird nicht in das fertige Spiel übernommen. Solltet ihr während der Beta VALORANT-Punkte kaufen, erhaltet ihr sie inklusive 20% Bonus bei Release zurück. Mit den Punkten lassen sich kosmetische Items im Shop erwerben.

Das ist Riots Valorant

Valorant ist ein neuer Free2Play-Shooter von den LoL-Machern. Er wurde ursprünglich als Project A angekündigt und richtet sich vor allem an Fans von Taktik-Shootern.

Spielerisch ist es an Shooter wie Counter-Strike angelehnt. So stehen die Schusswaffen mit ihren verschiedenen Schießmustern im Vordergrund.

Es gibt präzise Waffen für Schüsse aus großen Distanzen, Waffen für kürzere Abstände und sogar das klassische Messer für den Nahkampf. Ein Kopftreffer sorgt dabei in der Regel dafür, dass ein Gegner sofort ausgeschaltet wird.

Die Charaktere in Valorant, Agenten genannt, haben außerdem alle eine Persönlichkeit und verschiedene Fertigkeiten.

Mehr zu Valorant erzählen wir euch in den 5 Dingen, die wir bereits wissen.