Riots neuer Shooter Valorant ist noch nicht gestartet, begeistert aber jetzt schon viele Gamer. Der Twitch-Streamer Summit1g ist sogar der Meinung, dass das Spiel sehr viel besser wird als Overwatch. Und er erklärt auch, warum.

Das sagt Summit1g: Der Twitch-Streamer Summit1g hat in einem seiner neusten Streams erklärt, dass Valorant „mindestens 10-Mal so gut wird wie Overwatch, zumindest, was das Zusehen angeht“.

Es geht ihm dabei vor allem um „Hero Plays“, also im Szenen im Spiel, in denen ein Spieler besonders hervorsticht, etwa indem er alleine die Runde entscheidet. Er vergleicht die Spiele dabei mit Counter-Strike:

Counter-Strike ist eines der besten Spiele zum Zusehen, weil es andauernd so viele Hero Plays gibt. Das passiert in Overwatch nicht.

Summit1g kommt selbst aus der Counter-Strike-Szene und ist ehemaliger CS:GO-Profi. Er hat selbst Overwatch gespielt und freut sich auf Valorant.

Das „Problem“ von Overwatch

Summit1g sieht in Overwatch das große Problem an zwei Stellen:

der Meta und den vielen defensiven Helden

der Tatsache, dass Overwatch ein Spiel selbst für die schwächsten Spieler sein soll

Die beiden Dinge greifen allerdings ineinander. Helden wie Reinhardt sind dafür konzipiert, auch Spieler mit weniger Shooter-Erfahrung oder weniger guten Aim-Skills zum Spielen zu animieren.

Dazu sind diese Helden aber auch so stark, dass sie für viele Team-Kompositionen essenziell sind. Summit1g fasst das etwas zynisch zusammen:

Das führt dann zu zwei Reinhardts, die sich an einem Engpass gegenüberstehen. Aufs Schild ballern, nachladen, aufs Schild ballern, nachladen. Dann macht vielleicht jemand was und ein paar Leute sterben, aber dann kommt Reinhardt wieder an mit vollem Schild.

Das gehe dann so lange weiter, bis die Ultimates aufgeladen seien, alle möglichen Fähigkeiten gezogen werden und niemand mehr wisse, was zur Hölle eigentlich passiere.

Summit1g betont, dass selbst er als Overwatch-Spieler nicht immer verstehe, was da eigenlich abgeht. Das Spiel scheint ihm zu unübersichtlich zu sein, als zum Zusehen noch Spaß zu machen.

Die Meta mit vielen Schilden stört selbst Fans, wie sie durch Buh-Rufe bei der Overwatch League deutlich gezeigt haben.

Das ist Valorant

Valorant dagegen orientiert sich eher an dem taktischen Gameplay im Stil von Counter-Strike, wie auch schon die Entwickler bestätigt haben. Es leiht sich dabei allerdings Features von Overwatch wie Helden mit Fähigkeiten, von denen bereits einige mit Gameplay vorgestellt wurden.

Riot-Shooter Valorant zeigt Phoenix, den ersten Helden samt Gameplay

Laut Summit1g werde Valorant dennoch ein Konkurrent für CS, nicht für Overwatch. Dazu seien die Spiele zu verschieden.

Er ist der Meinung, dass besonders Counter-Strike-Spieler sich aktuell auf Valorant freuen, weil sie „seit 20 Jahren die gleichen Maps spielen.“ Es werde Zeit für etwas Neues.

Valorant startet am 7. April 2020 in den Beta-Test. Ab da könnt ihr euch selbst ein Bild vom neuen Riot-Shooter machen.

Am Wochenende vom 27. März hat Riot ein digitales Anspiel-Event für Presse und Influencer zum neuen Shooter Valorant veranstaltet. MeinMMO wurde eingeladen und hat daran teilgenommen, sodass wir euch schon bald mit tieferen Einblicken, neuen Infos und Ersteindrücken zu Valorant versorgen werden.