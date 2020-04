Profi verdient 320.000$ mit Fortnite, ist seit langem unglücklich – Wechselt zu Valorant

Profi-Spieler und Twitch-Streamer Jake „Poach“ Brumleve (21) hat seinen Rückzug von Fortnite: Battle Royale bekanntgegeben. Er setzt auf den neuen Shooter von Riot, Valorant. Bei seinem Abgang kritisiert Poach den Entwickler Epic Games dafür, was sie aus Fortnite gemacht haben. Das Spiel gefalle ihm schon lange nicht mehr.

Wer ist Poach? Der heute 21-jährige Jake „Poach“ Brumleve gehörte 2018 zu den jungen US-Profis, die sich mit ihren E-Sport-Skills einen Namen bei Fortnite machten. Das war noch, bevor Epic die Altersbeschränkung lockerte: Seitdem dominieren noch jüngere Spieler die Szene. Bei der Fortnite WM wurde etwa ein 13-jähriger zum Star.

Als Mitglied von „Team Liquid“ war Poach früh im E-Sport-Betrieb von Fortnite dabei und konnte zur Anfangszeit in einigen Turnieren glänzen: Er staubte bei der ersten großen Turnier-Serie einiges an Preisgeld ab. Mittlerweile ist er ein Veteran.

Seinen größten Erfolg feierte er im September 2018, da konnte er 135.000$ gewinnen, als er auf der Pax West den Platz 3 im Summer Skirmish holte. Insgesamt hat er mit Fortnite 323,900$ verdient (via esportearnings: Das sind 295,980€.

Poach kritisierte Fortnite hart im April 2019: Da gehe es nur noch um Geld, Spaß mache es den Profis nicht mehr.

Poach kritisiert Fortnite und Epic Games seit Jahren

So kritisierte Poach früher Fortnite: Poach äußerte immer wieder Kritik an Fortnite und der Entwicklung:

Fortnite war nie sein Ziel

Das sagt er nun: In einem Statement auf Twitter sagt Poach, er beende seine Karriere in Fortnite. Das Spiel mache ihn einfach nicht mehr glücklich. Fortnite habe ihm schon lange keinen Spaß mehr gemacht. Er wollte schon länger andere Games zocken, fühlte sich aber in einer Fortnite-Schublade. Epic begehe zudem viele Fehler im E-Sport, sie redeten zu wenig mit den Pros.

Poach sagt, er sei Fortnite und Epic dankbar, dass sie ihm die Chance gaben, seinen Traumjob als Wettkämpfer und Streamer auszuüben, aber Fortnite sei nie sein Ziel gewesen. Er war am rechten Ort zur rechten Zeit, aber er wolle etwas spielen, wo er richtig „kompetitiv“ sein kann und dafür war Fortnite nie das richtige.

Jetzt konzentriere er sich als E-Sport-Profi und Twitch-Streamer auf Valorant.

Der neue Shooter Valorant von Riot Games ist als E-Sport-Titel konzipiert, im Moment schwärmen viele E-Sportler und Twitch-Streamer von dem Spiel.