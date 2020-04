Der neue Shooter Valorant soll noch in diesem Jahr kommen. Wann der Release geplant ist und wie es um eine Beta steht, erfahrt ihr hier.

Valorant im Sommer auf PC: Am ersten April-Wochenende wurde der neue Shooter Valorant mit großem Hype auf Twitch vorgestellt. Neben vielen Gameplay-Streams gab es auch ein langes Entwickler-Interview mit dem Streamer Dr. Lupo. Dort bestätigten die Entwickler, dass der PC-Release für Valorant auch trotz der Corona-Krise weiterhin für den Sommer angedacht ist.

Auf dem Vorstellungs-Event zu Valorant, bei dem wir von MeinMMO das Spiel antesten durften, wurde der Sommer-Release ebenfalls als „sehr wahrscheinlich“ bezeichnet. Der Titel sei seit 6 Jahren in Entwicklung und man schaffe es derzeit gut, von Zuhause aus daran zu arbeiten.

Auf PC soll es im Sommer losgehen

Was ist mit PS4 und Xbox One? Im Gespräch mit Dr. Lupo erklärten die Entwickler, dass es derzeit keine Pläne für einen Konsolen-Support gebe. Das gelte im Übrigen auch für eine macOS-Version. Allerdings sei der Sprung in Richtung Konsolen zumindest in Zukunft denkbar. Hier wird man aber wohl noch etwas warten müssen.

Valorant Beta-Start und Anmeldung – kann man mitmachen?

Wann startet die Beta? Die Closed Beta von Valorant startet am 7. April 2020 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Schon zuvor erklärte Riot, man wolle die Beta-Phase so kurz wie möglich halten.

So läuft die Beta-Anmeldung: Um an der Beta teilzunehmen, müsst ihr euch einen Account auf der Riot-Homepage anlegen und diesen mit eurem Twitch-Account verlinken. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Artikel zur Beta-Anmeldung in Valorant.

Die Anzahl der Beta-Plätze richtet sich nach der Serverkapazität, Spielfortschritte werden nicht ins finale Spiel übernommen. Allerdings erklärten die Entwickler im Dr. Lupo-Interview, dass es eine Belohnung für Beta-Teilnehmer geben wird.

Wird es eine Open Beta geben? Voraussichtlich wird es bei der geschlossenen Beta bleiben. Eine offene Beta sei laut den Entwicklern eher unwahrscheinlich.

Wie sieht Valorants Gameplay aus?

Das ist Valorant: Bei Valorant handelt es sich um einen Free2Play-Shooter, der insgesamt an Taktik-Shooter wie Counter-Strike angelehnt ist. Gleichzeitig hat es Elemente eines Helden-Shooters: Es gibt verschiedene Charaktere, die jeweils eigene Fähigkeiten mitbringen. Viele Streamer zeigten sich begeistert. Einen kleinen Eindruck könnt ihr euch hier verschaffen:

Bei Dr. Lupo bestätigten die Entwickler, dass es zehn unterschiedliche „Agenten“ zum Start der geschlossenen Beta geben wird. Dazu kommen vier Maps. Beide Inhalte sollen nach dem Release erweitert werden, neue Waffen hingegen wird es erstmal nicht geben.