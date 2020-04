Valorant könnt ihr in der Closed Beta nur spielen, wenn ihr einen Twitch-Drop bekommt. Doch wie genau läuft das ab? Wie lange muss man Streams gucken und gibt es irgendwelche Regeln dazu? Die Entwickler haben sich endlich zu Wort gemeldet und die Mechanik erklärt.

Wie kommt man in die Beta von Valorant? Die Closed Beta von Valorant, Riots 5vs5-Taktik-Shooter, kann man nur mit Einladung spielen. Solch einen Zugang bekommt ihr jedoch nur auf einem Weg: Ihr müsst einen Stream zu Valorant ansehen, der euch Twitch-Drops bietet. Wenn ihr solch einen Drop bekommt, könnt ihr das Spiel spielen.

Doch wie das genau mit den Drops läuft und wo man genau die Drops herbekommt, war lange unklar. Daher haben sich die Entwickler endlich dazu bereit erklärt, einen detaillierten Blog-Post dazu zu verfassen.

Das sind eure Chancen auf Twitch Drops und so bekommt ihr sie

Was sind Twitch Drops? Twitch-Drops sind Prämien, die ihr euch beim Zugucken eines Streams verdienen könnt, der solche Drops „enabled“ hat. Das erkennt ihr an einem entsprechenden Tag in der Beschreibung eines Twitch Channels. Um euch für Twitch Drops zu Valorant zu registrieren, müsst ihr erst eure Konten von Twitch und Riot verbinden.

Wie verbinde ich mein Twitch-Konto mit Valorant? Geht dazu einfach wie folgt vor:

Öffnet Twitch und loggt euch mit eurem Benutzerkonto ein. Dann geht ihr auf die Seite zur Account-Verknüpfung.

Dort findet ihr unter anderem Riot Games und klickt auf „Verbinden“.

Wo bekomme ich die Twitch Drops? Die Twitch Drops mit dem Zugang zur Valorant-Beta gibt es ausnahmslos bei Streamern, die von Riot Games solche Drops ermöglicht bekommen haben. Ihr müsst dazu nur die Streamer ansehen und abwarten. Wenn ihr einen Drop bekommt, seht ihr das in den Twitch-Benachrichtigungen oben rechts neben eurem Profilbild.

Welche Streamer kommen in Frage? Hier findet ihr eine Auswahl an Streamern, die auf jeden fall Drops ermöglicht haben und Valorant spielen:

Deutsche Streamer:

Englische Streamer:

Was sind meine Chancen auf Twitch Drops? Die Vergabe der Drops erfolgt automatisch. Ihr müsst also nichts tun, außer den Stream ansehen. Doch es reicht nicht, nur mal kurz reinzugucken. Ihr müsst laut den Entwicklern mindestens 2 Stunden aktiv einen Stream ansehen, erst dann kommt euer Twitch-Account auf die Liste der Twitch-Drop-Ausschüttung.

Mitarbeiter von Riot würden die Liste regelmäßig durchgehen und zufällige Auswahlen treffen, die dann einen Drop bekämen. Dabei werden Accounts bevorzugt, die länger Streams gucken, eine 100%-Garantie gäbe es aber nicht. Nur in extremen Stoßzeiten werde man die Drops vorübergehend deaktivieren.

Außerdem warnen die Entwickler davor, Bot-Accounts zu nutzen. Die werde man aussortieren. Auch der Verkauf von Account mit Beta-Zugang sei nicht gestattet und kann zu einem Bann führen.

Wie löse ich den Twitch Drop ein? Wenn ihr einen Twitch Drop bekommen habt, müsst ihr nichts weiter tun, als auf die Seite von Valorant zu gehen und dort den Client runter zu laden. Ihr müsst also keinen Code eingeben. Durch den Drop und die verknüpften Konten dürfte die Freischaltung schon automatisch erfolgt sein.

Sobald also der Client heruntergeladen ist, dürft ihr dann schon sofort mit Valorant loslegen.

Schaut euch übrigens unsere Übersicht mit allen Infos zur Beta von Valorant an, die wir stetig mit den neuesten Updates zur Beta versehen. So seid ihr immer auf dem Laufenden, falls sich etwas ändert. Ob neue Helden, Patches oder neue Wege, wie man Beta-Keys bekommt.