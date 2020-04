Valorant hatte am 1. Tag mehr Zuschauer auf Twitch als Fortnite zur WM

Valorant wurde schon vor der Beta ordentlich gehyped und war daher sofort zum Start ein Riesen-Hit auf Twitch. Mehr als eine Million Zuschauer waren dabei und überboten sogar Fortnites bisher erfolgreichstes Event.

Wie viele Zuschauer hatte Valorant auf Twitch zum Start? Zum Start der Closed Beta von Valorant ging auf Twitch der Punk ab. Stolze 1.727.481 Zuschauer wurden zur gleichen Zeit verzeichnet.

Ist das ein neuer Twitch-Rekord? Leider nein, denn den Spitzenplatz an gleichzeitigen Zuschauern hält nach wie vor League of Legends (LoL) mit 1.776.075 gleichzeitigen Zuschauern im Jahre 2019. Das Valorant am ersten Tag aber nur knapp 50.000 Zuschauer hinter dem Twitch-Spitzenreiter steht, ist freilich eine Leistung für sich. LoL und Valorant teilen sich den Entwickler, damit hat Riot jetzt gleich zwei Top-Games auf Twitch zu vorzuzeigen.

SO CLOSE YET SO FAR pic.twitter.com/bFKYNxMy3h — The Esports Writer (@FionnOnFire) April 7, 2020

Was hat es mit dem Fortnite-Rekord auf sich? LoL hat Valorant nicht geschlagen, aber dafür die Konkurrenz von Epic. Denn der Battle-Royale-Shooter Fortnite hatte „nur“ 1,69 Millionen gleichzeitige Zuschauer bei seinem bisher erfolgreichsten Twitch-Tag. Das war das Finale der Weltmeisterschaft 2019. Das hat Valorant mit 1,72 Millionen Zuschauern locker geschlagen.

Aber wie kam es zu diesem Riesen-Erfolg?

Darum ist Valorant so erfolgreich auf Twitch

Das sind die Gründe des Erfolgs: Valorant wurde von Riot-Games gezielt auf Twitch gehyped. Man holte daher schon früh namhafte Streamer ins Boot, die das Spiel präsentierten. Da es den Streamern ausgesprochen gut gefiel, kam es auch bei ihren Followern gut an und viele waren begierig auf den Launch der Betas am 7. April 2020.

Twitch-Drops lösen Zuschauerrekord auf Twitch aus: Besonders effektiv war Riots Taktik, die Zugangskeys für die Closed Beta von Twitch-Drops abhängig zu machen. Um bei der Beta selbst mitzuzocken muss man einen Key haben und den gibt’s nur, wenn man fleißig Streams mit aktivierten Drops zu Valorant anguckt.

Valorant Beta – Alles zu Anmeldung, Release und Twitch-Drops

Daher tummelten sich massig interessierte Spieler in den Streams der ausgewählten Streamer und hofften auf ihre Codes. Das Ganze ging so weit, dass die Entwickler schließlich die Drops vorübergehend deaktivieren mussten, um die Server vor Überlastung zu schützen.

Außerdem führte das massenhafte Auftreten von Zuschauern zu einem neuen Rekord: Es wurden erstmals über 4 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf Twitch verzeichnet. Die 1,72 Millionen von Valorant hatten an diesem neuen Rekord einen maßgeblichen Anteil.