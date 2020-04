Valorant: Riot ändert Twitch Drops nach Kritik und Abzocke

Wer die Closed Beta von Valorant spielen will, braucht Zugang via Twitch Drops. Die gab es bisher nur bei ausgewählten Top-Streamern auf Twitch. Doch Riot Games hat nun die Vergaberegeln geändert und Twitch Drops für Beta-Keys bei allen Streamern von Valorant ermöglicht.

Was hat es mit den Twitch Drops auf sich? Die Closed Beta von Valorant kann nur gespielt werden, wenn ihr einen Twitch Drop mit Zugang erhaltet. Das ist die einzige Möglichkeit der Beta-Teilnahme. Und um einen Drop zu erhalten, müsst ihr mindestens 2 Stunden lang einen Streamer zuschauen, der offiziell von Riot Games ermächtigt wurde, solche Drops in seinem Stream anzubieten.

Auf der Liste der großen Streamer mit Drops stehen bekannte Namen wie Shroud, TimTheTatman und Summit1g. Andere Streamer, wie DrDisrespect und viele kleinere Streamer auf Twitch, haben jedoch keine Drops und bringen demnach den Leuten, die auf einen Beta-Access aus sind, nichts.

Das wurde in der Community kritisiert, ebenso all die Steamer, die keine Drops anbieten durften, es aber einfach frech in die Beschreibung ihres Streams geschrieben hatten. Hier war DrDisrespect der bekannteste Fall. Der Doc pries fälschlicherweise Drops in seinem Stream an, hatte aber gar keine.

Riot ändert Twitch Drops – Jeder Streamer hat sie jetzt

Was hat sich nun geändert? Auf Twitter wurde jüngst bekannt, dass Riot Games nun andere Regeln für die Vergabe der Drops ansetzt. Denn jetzt könnten alle Streamer, die Valorant streamen, Drops verteilen. Die restlichen Regeln für die Vergabe der Drops und die Anzahl der insgesamt verteilten Beta-Zugänge bleibt jedoch gleich.

Riot has now confirmed that ALL Twitch streamer playing VALORANT can now drop Closed Beta access.



The amount of access drops are the same, but now you can watch any stream you want for a chance at access. — Valorant News (@ValorantUpdates) April 14, 2020

Ihr seid nun jetzt nicht mehr gezwungen, einen der etablierten großen Streamer zuzusehen. Vielmehr könnt ihr nun auch kleinere Spieler begleiten, die bisher keine Drops anbieten konnten und daher kaum etwas vom Hype um das Spiel hatten.

Theoretisch ist es sogar möglich, eurem Kumpel, der schon Zugang hat, beim Streamen zuzugucken und so womöglich einen Key zu erhaschen. Die Drops werden bei jedem Valorant-Stream automatisch aktiviert.

Das sagt die Community: Bei den Fans von Valorant auf reddit kommt die neue Regel gut an:

„Die Community bittet um etwas und Riot liefert. Daher wird das Spiel ein Erfolg!“

„Das sind massive Neuigkeiten! Die Leute werden jetzt den wirklich guten Spielern zuschauen, nicht mehr nur den etablierten!“

„Das ist eine großartige Neuigkeit! Wir haben bereits 24/7 Streams, daher gab’s keinen Vorteil, wenn man das nur den Alpha-Playern zugesteht. Wenn überhaupt, dann hat das nur dazu geführt, das Abschaum wie DrDisrespect die Leute bescheißt.“

Andere Fans machten sich derweil über DrDisrespect lustig. Der kontroverse Streamer gab zuletzt an, er habe Drops in seinem Stream, was aber glatt gelogen war, um die Community zu trollen. Jetzt heißt es in diversen Kommentaren „Na endlich, jetzt muss der Doc nicht mehr über Drops lügen!“

Wieder andere Fans sehen in der Aktion eine meisterhafte Marketingstrategie von Riot Games aufgehen:

„Erst schaffen sie gute Beziehungen zu großen Streamern, die ihr Spiel spielen und es promoten, während ihre eignen Channel dabei wachsen. Dann erweitert Riot das alles zu den kleineren Anbietern, die von dem Hype profitieren und sich jetzt ebenfalls einen Namen machen können. Valorant wird so noch eine Weile bei Twitch an der Spitze stehen.“

So funktioniert die Vergabe der Twitch-Drops: Wie schon erwähnt, hat sich an den Regeln zur Vergabe der Beta-Zugänge in Valorant nichts geändert. Ihr müsst also weiter geduldig Streams gucken. Wie lange es in etwa dauert, bis ein Twitch Drop mit Beta-Zugang zu euch kommt, erfahrt ihr hier in unserem Artikel zum Twitch schauen, um Beta-Keys für Valorant zu bekommen.