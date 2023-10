Valorant präsentiert den neuen Agenten wie den Helden eines Animes, bezeichnet ihn als „kugelsicheren Zauberer“

Riot Games hat den neusten Agenten von Valorant in einem ersten Trailer offiziell vorgestellt. Zu sehen ist der Duelist „Iso“, der seine Feinde mit tödlicher Präzision ausschaltet. Von Mythen umwoben fehlen ihm in dem Trailer lediglich die weißen Haare, um ein echter Protagonist eines Animes zu sein.

Wer ist der neue Agent? Der neue Agent von Valorant ist der aus China stammende Duelist „Iso“, der mit Episode 7 Akt 3 Einzug in den beliebten Taktikshooter erhält.

Was zeigt der Trailer? In der ersten Hälfte des neuen Trailers sehen wir einige vermeintliche Bösewichte, die gerade dabei sind, einen mysteriösen Plan in die Tat umzusetzen.

Doch während der Operation fragt einer der bewaffneten Kämpfer, ob all das es wert sei, das eigene Leben zu riskieren – schließlich sei angeblich ein Auftragskiller hinter ihnen her. Ein Assassine, der alleine ganze Operationen ausschaltet.

Kurz darauf sagt einer der Kämpfer, der besagte Auftragskiller sei kugelsicher. Es folgen animierte Szenen, die Iso mit lässigem Gang und lila leuchtenden Augen zeigen, der seine Gegner mit Leichtigkeit ausschaltet.

Anschließend ist wieder die Stimme von einem der Kämpfer zu hören, der weiter die Mythen erzählt, die über Iso verbreitet werden: jeder, der sich gegen ihn stelle, verschwinde. Er sei ein „kugelsicherer Zauberer“.

Kurz darauf tritt Iso selbst in Erscheinung und schaltet alle vier Bösewichte aus, ehe er auf seinem Smartphone das Gesicht seines nächsten Ziels sieht: den Valorant-Agenten „Omen“.

Den vollständigen Trailer seht ihr hier:

Wieso wirkt Iso wie ein Anime-Held? Insgesamt wird Iso in dem Trailer wie der coole Held aus einem Anime dargestellt. Also nicht wie der Jugendliche, der großes Potenzial in sich trägt und zu einem großen Kämpfer werden soll, sondern wie der Charakter, der durch seine enorme Stärke dem Jugendlichen ein Vorbild ist und seine Tricks teilt.

Iso schreitet lässig voran, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, hat leuchtende Augen und es werden Mythen über seine Stärke erzählt – es fehlen allerdings die weißen Haare, um ein richtiger Badass-Anime-Charakter zu sein.

Neben dem Trailer gibt es bereits einige Leaks zu den Fähigkeiten des neuen Duellisten. Wir gehen nicht weiter auf die Leaks ein, doch auch hier wurde Iso bereits mit dem bekannten Anime-Charakter „Satoru Gojo“ aus Jujutsu Kaisen verglichen, da dieser ähnliche Fähigkeiten besitzt (via Twitter).

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren auf YouTube kommt der Trailer richtig gut an. Viele Fans loben die Qualität der Animationen und scherzen sogar, dass Riot Games für ein Animationsstudio wirklich gute Spiele mache.

„Als Animationsstudio macht Riot ziemlich gute Spiele.“

„Diese Geschichten sollten TV-Serien oder Filme sein.“

„Das wird interessant, ich hoffe, dass ich nach langer Zeit mal wieder etwas neue Lore zu sehen bekomme.“

„Riot macht diese Cinematics immer so gut.“

Nach 2 Stunden hat der Trailer bereits über 380.000 Aufrufe und 60.000 „Gefällt mir“-Angaben auf YouTube. Einen Einblick in offizielles Gameplay soll es dann in einem Reveal am 20. Oktober geben.

Neben Valorant hat auch Apex Legends heute einen neuen Helden vorgestellt:

