Counter-Strike: Spieler bietet 1,2 Millionen Dollar für ein Messer, doch dem Besitzer ist das zu wenig

Wieso ist das Messer so teuer? Bei dem besonderen Messer handelt es sich um ein „Case hardened Karambit“ mit dem Pattern-Index 387 – das ist der „Nummer 1 Pattern“ und extrem selten. Messer mit dem 387-Pattern-Index werden aufgrund ihrer Farbgebung auch „Blue Gem“, also „blaues Juwel“ genannt.

ohnePixel schrieb dem Besitzer des Messers kurz darauf, jemand biete ihm 1,2 Millionen US-Dollar in Bitcoin, doch dieser hatte kein Interesse und antwortete, das Angebot sei zu gering. ohnePixel zeigte den Gesprächsverlauf im Stream (via YouTube )

Was war das für ein Angebot? Wie ohnePixel 2021 in einem Stream erzählte, wurde er von einer Person kontaktiert, die das teuerste Messer in Counter-Strike kaufen wollte. Der Streamer sollte als Vermittler fungieren und dem Besitzer des Messers ein Angebot unterbreiten.

In einem Stream erzählte ohnePixel beispielsweise von einem Angebot in Höhe von 1,2 Millionen Dollar, das er dem Besitzer eines besonderen Messers unterbreiten sollte.

Der deutsche Twitch-Streamer ohnePixel ist in der Community von Valves Taktikshooter Counter-Strike ein bekannter Skin-Sammler und Enthusiast. Gelegentlich tritt er sogar als Vermittler in Erscheinung, wenn jemand einen teuren Gegenstand kaufen oder verkaufen möchte.

