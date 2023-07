Steam: 18-Jähriger spielt 34 Stunden CS:GO und zieht ein Messer, das 200.000 $ wert ist

Ein Spieler, der erst seit kurzem CS:GO spielt, hat ein extrem seltenes Messer gezogen. Laut Experten kann er es für rund 200.000 $ verkaufen.

Der deutsche Twitch-Streamer ohnePixel ist ein bekannter Skin-Sammler und Enthusiast in Valves Taktikshooter CS:GO. Anfang Juli erhielt ohnePixel in einer Spende CS:GO-Cases im von rund 180.000 Euro. Anschließend öffnete ohnePixel die gespendeten Kisten vor tausenden Zuschauern und zog eine Niete nach der anderen – und ging mit nur 4.000 Euro aus dem Case-Opening heraus.

Jetzt sprach ohnePixel mit einem 18-Jährigen, der auf dem Discord-Server des Streamers ist und unfassbares Glück beim Öffnen von Kisten hatte – anders als ohnePixel selbst.

Der 18-Jährige hat ein Messer gezogen, das rund 200.000 $ wert ist. ohnePixel zeigt sich im Livestream sichtlich beeindruckt und stellt schockiert fest, dass der Glückspilz gerade mal 34 Stunden in CS:GO hat. Dieser habe erst kürzlich mit CS:GO angefangen, weil er in Valorant für toxisches Verhalten gebannt wurde.

Was ist das für ein Messer? ohnePixel ist ein echter Experte, was Skins und Messer in CS:GO betrifft. In einem Telefonat mit dem 18-jährigen Messer-Besitzer erklärte er, weshalb das gute Stück so viel wert ist.

Gemäß ohnePixel handelt es sich bei dem Messer um ein „Case hardened Karambit blue gem“ mit dem Pattern-Index 387 – das sei DER „Nummer 1 Pattern“. Zusätzlich stellt ohnePixel heraus, dass der Zustand des Messers eine Rolle spielt. „Factory new“ heißt beispielsweise, dass der gezogene Gegenstand fabrikneu ist.

Das Messer des 18-Jährigen ist „field tested“. Das ist zwar nicht optimal, aber voraussichtlich besser als das zuletzt verkaufte Messer mit dem begehrten Pattern. Das war „well-worn“, also eine Stufe schlechter und wurde für 118.000 US-Dollar verkauft, obwohl es sich laut ohnePixel um einen duplizierten Gegenstand gehandelt habe.

Das Video mit dem Gespräch von ohnePixel und dem Glückspilz findet ihr auf YouTube:

Wie viel ist das Messer wert? ohnePixel schätzt, dass der 18-Jährige das Messer aufgrund des Zustands, des Patterns und der Tatsache, dass es kein Duplikat ist, für rund 200.000 US-Dollar verkaufen kann.

Der Glückspilz selbst sagt, er habe bereits ein Angebot in Höhe von 150.000 Dollar erhalten, woraufhin ohnePixel betonte, dass das zu wenig sei und er mehr als 150.000 bekommen könne.

Im Verlauf des Gesprächs fragte ohnePixel den 18-jährigen obendrein, ob das für ihn viel Geld sei. Dieser antwortete: „Ja, definitiv. 200.000. Es wird meinen Eltern helfen.“

Der 18-jährige Messer-Besitzer ist noch neu in CS:GO und darf sich voraussichtlich bald über seinen ersten großen Skin-Verkauf freuen. Ein anderer Spieler, der CS:GO vor Jahren den Rücken kehrte, machte im Juni 400.000 Euro mit Skins, die er in seinem Inventar gefunden hat.

