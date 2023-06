Wir stellen euch in einem kurzen Video den Vergleich zwischen Starfield und Star Citizen vor und was die Spieler dazu sagen.

Skins, Sticker und Messer, die ihr in CS:GO besitzt, können an andere Spieler verkauft werden. Da einige dieser Inhalte gleichermaßen selten wie begehrt sind, bezahlen Sammler dafür bereitwillig hohe Summe.

Was hat es mit Skins in CS:GO auf sich? Skins haben in CS:GO einen anderen Wert als in den meisten anderen Spielen. Sie sind nicht nur da, um Waffen zu verzieren und ihnen ein schöneres Design zu verleihen. Sie sind ebenso Sammel- und Handelsgegenstände.

Da bei dem Verkauf eine so hohe Summer erzielt wurde, waren laut TDM_Heyzeus auch Steueranwälte bei dem Geschäft beteiligt (via Twitter ). Außerdem habe Heyzeus als Mittelsmann eine Provision von 1 % genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

CS:GO ist seit Jahren der unangefochtene Shooter-König auf Steam und begeistert auch Jahre nach dem Release unzählige Fans. Doch wie in jedem Spiel gibt es auch in CS:GO Spieler, die den Shooter vor einigen Jahren aktiv spielten, sich dann allerdings lange Zeit nicht mehr eingeloggt haben.

Insert

You are going to send email to