MontanaBlack hat Counter-Strike für sich entdeckt, öffnet massig Loot-Boxen – „Dieses Messer hat mich 5.000 € gekostet“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Monte hat „Kampfspuren“ auf dem Messer, was den Preis um gut 250,- € drückt. „Fabrikneu“ wäre das Teil wohl über 800,- € wert gewesen – bei seinem Preischeck zeigt der Markt gut 550,- €. „Ich will mich nicht beschweren, aber es ist eigentlich ziemlich Schmutz, Digga“, sagt Monte dazu.

Allerdings sind die Boxen in Counter-Strike tückisch. Die Skins kommen mit unterschiedlichen Gebrauchsspuren in 5 Härtegraden.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Das hat offenbar auch den deutschen Streamer MontanaBlack angezogen. In letzter Zeit zeigte er öfter in seinem Stream, wie er hunderte Boxen öffnet und auf den Hauptgewinn hofft.

Der Taktik-Shooter Counter-Strike ist ein Phänomen im Gaming. Die Grafik ist in die Jahre gekommen, Balance-Anpassungen lassen auch mal 10 Jahre auf sich warten und trotzdem steht der Titel zum Zeitpunkt des Artikels bei über 700.000 Spieler, die jetzt gerade online sind ( via steamcharts.com ).

