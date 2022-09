MontanaBlack zur Kritik an Twitch-Streamern durch ZDF Magazin Royale: „Jeder ist selbst für sich verantwortlich“

Der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris war Ziel einer Parodie von Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale vom 16. September. In der Sendung wurde Twitch-Streamern vorgeworfen, für Glücksspiel bei Spielen wie FIFA 22 zu werben. In einem Twitch-Stream erklärte MontanaBlack, wie er die Diskussion um Lootboxen sieht. MontanaBlack sieht die Verantwortung nur zu geringen Teilen bei EA oder Twitch-Streamern: Er sieht den Staat in der Verantwortung.

Worum ging es im ZDF Magazin Royale?

Am Freitag, dem 16.9., behandelte eine aktuelle Ausgabe des ZDF Magazin Royale das Thema „Ingame-Käufe“ bei Spielen wie FIFA 22.

Der Satiriker Jan Böhmermann kommentierte die eigene Sendung in der Rolle eines Twitch-Streamers, der an den deutschen Streamer MontanaBlack angelehnt war. So schauderte er, als das Thema „Steuern“ erwähnt wurde.

Am Ende des Videos beschimpfte der Moderator Böhmermann den Streamer Böhmermann als „Arschloch“, der so etwas wie Lootboxen auch noch bewerbe.

„Ich hab eine reine Weste“

Das sagte MontanaBlack vor der Ausstrahlung: Noch bevor die Sendung am Freitag ausgestrahlt wurde, war MontanaBlack mit dem Streamer Trymacs auf Twitch live zu sehen.

Trymacs fragte MontanaBlack, wie er es finde, dass Böhmermann ihn offenbar parodiere:

Trymacs: „Solltest du das sein?

MontanaBlack: „Jo, geh‘ ich mal davon aus. Weiß ich nicht. Zumindest – also definitiv war es auch eine Anspielung an mich. Aber ich glaube, wenn es so ’ne komplette Sache gewesen wäre, dann hätte man eventuell noch so ein Tattoo …“

Trymacs schaut dabei zu, wie Böhmermann gegen FIFA 22 und Twitch-Streamer wie ihn wettert: „Er meint doch nicht mich!“

MontanaBlack jedenfalls sah dem Auftritt locker entgegen. Er habe eine reine Weste. Casino habe er das letzte Mal vor 3,5 Jahren gezeigt. Nur das „E-Zigaretten“-Ding könne Böhmermann aufmachen, aber die rauche er ja nur, er habe selbst keine Zigaretten auf dem Markt.

Es nerve ihn allerdings, wenn ihn tausende Leute fragten, was es damit auf sich habe und er selbst es einfach nicht wisse.

Auch wenn MontanaBlack sagte, er habe eine reine Weste, schwang mit, als hätte MontanaBlack die Befürchtung, als Sündenbock für Casino-Streams oder E-Zigaretten herhalten zu müssen. Diese Kritik fand er schon im Vorfeld unfair.

Der Streamer sagte: An sich möge er ja Böhmermann und könnte mit dem eigentlich auch privat befreundet sein – nur dieses Ding vor einigen Jahren, als Böhmermann seiner Community vorwarf, aus Jung-Nazis zu bestehen, das sei ein großer Fehler des Satirikers gewesen. Gegen den Vorwurf habe sich MontanaBlack ja auch gewehrt.

MontanaBlack lässt Video von Anwalt checken

Das sagte MontanaBlack, während der Ausstrahlung: Während die Sendung bereits in der Mediathek zu sehen war, sendete MontanaBlack noch auf Twitch. Mittendrin schaute er auf sein Handy, las kurz und sagte dann zu Trymacs:

Es geht um Ingame-Käufe. Mein Geschäftspartner schreibt mir grade: Alles gut, geht um Ingame-Käufe. Parallel der Erste, der das Video geguckt hat, war mein Anwalt. Man weiß ja nie, was da für Quatsch behauptet wird. Man hat eine Größe, Digger, wo man immer 24/7 Anwälte erreichbar haben muss.

„Ist Content für uns“

Was sagt MontanaBlack zu der Kritik an Streamern im Beitrag? Wie Trymacs sieht MontanaBlack nur eine geringe Verantwortung bei sich, wenn Zuschauer wirklich zu viel Geld in Lootboxen bei FIFA stecken. Der Streamer sagt:

Man kann jeden größeren Influencer nehmen, der FIFA spielt oder CS:GO oder whatever und Case-Openings macht und das ist etwas, das man definitiv kritisieren kann. Das sind sich ja auch ein Max [Trymacs] oder ich oder auch die anderen bewusst – dass es im Grunde nicht weit von Glücksspiel ist. Aber es ist Content für uns und wir hoffen einfach, dass die Leute schon realisieren, dass wir Leute sind, die mehr Geld haben und die es da auch verprassen. Und ich hoffe, dass die Leute Herr über sich selbst sind und am Ende ist halt jeder auch selbst für sich verantwortlich.

Die Schuld für das Problem sieht MontanaBlack bei:

1% EA

4 % die Streamer

und 95 % „Vater Staat“, der das erlaube

MontanaBlack sagt, wäre er an der Stelle von EA und wären Lootboxen legal, würde er das auch sofort machen.

Mit „Vater Staat“ hat MontanaBlack immer wieder Probleme. So ärgerte er sich im April 2021 über die Auflagen, die ihm drohten. Er liebäugelte damit, Deutschland in Richtung Malta zu verlassen. Dort müsste er weniger Steuern zahlen und könnte wieder dem Glücksspiel auf Twitch frönen:

