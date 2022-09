Knöpft sich Jan Böhmermann heute MontanaBlack im ZDF Magazin Royale vor? So seht ihr die Sendung

Activision hat auf einem großen CoD-Event neue Einblicke in den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 gegeben.

In der Video-Beschreibung spricht das ZDF Magazin Royale außerdem von „Heute Abend Stream auf ganz entspannt“ und „Schmutz, wer nicht einschaltet“. Das hört sich schon stark nach „Monte“ an.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Böhmermann Twitch oder Streamer thematisiert. 2020 etwa thematisierten Böhmermann und Olli Schulz MontanaBlack in ihrem Podcast „Fest und Flauschig“ , was für große Diskussionen sorgte.

Im Video sagt Böhmermann: „Heute Abend ist ein gutes Thema. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, heute Abend mal ordentlich hineinzuschalten, in die lineare Geisterbahn. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird ‚Bremslicht‘. Ich seh schon, es kommen immer mehr Leute rein. Kommt mal rein, wenn genug drin sind, geht’s los“.

Um was es ganz genau in der Sendung gehen wird, ist noch offen. Allerdings lautet der Hashtag zur Sendung „#huchgeldalle“ – weshalb manche User schon mit den Themen Casino-Streams oder NFT rechnen.

Insert

You are going to send email to