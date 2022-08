Twitch-Streamer MontanaBlack verkracht sich mit „Big Mac, bann ihn weg“-Moderator

Die Macher des MMORPGs "Tower of Fantasy" zeigen in ihrem Trailer kurz, wie die Anime-Welt aussieht und was euch erwarten kann.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Was ist vorgefallen? In einem Stream von Ende Juli kam MontanaBlack auf das Thema Drogen zu sprechen. Das Thema liegt ihm wohl besonders am Herzen, da er selbst mit Drogenmissbrauch und Sucht zu kämpfen hatte und Freunde an Drogen verloren hat.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to