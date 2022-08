24-jähriger Twitch-Streamer wettet 450.000 $ auf den Ausgang eines einzigen Matches in Call of Duty – Verliert

World of Warcraft erlebte im Jahr 2005 eine Blutseuche. Diese virtuelle Epidemie ging in die Geschichte ein. Wir erzählen euch, wie es dazu kam.

30 % davon waren mein eigenes Geld, also hab ich etwa 135.000 $ verloren. Tut immer noch weh, aber ist okay.

Wie viel hat er wirklich verloren? In der Diskussion um den großen Verlust der Wette, ließ sich der Streamer in die Karten blicken, wie viel von der „450.000 $“-Wette wirklich auf sein Konto ging.

Bei einer Quote von 1:1.77 wären für Xposed fast 800.000 $ herausgesprungen, hätte er die Wette gewonnen. Bei Optic Texas spielt mit „Scump“ einer der großen Stars von Call of Duty.

Laut dem Screenshot hatte er 450.000 $ auf den Sieg des Teams Optic Texas gegen die Los Angeles Thieves gewettet. Sie spielten in der Winners Round 2 bei dem Championship Weekend Day 2 gegeneinander, ein Match der Call of Duty League.

Das war jetzt die Wette: Am 6. August veröffentlichte der Streamer einen Screenshot des Online-Casinos Stake, das gerade in den Schlagzeilen ist.

Der kanadische Streamer Cody „Xposed“ Burnett (24) hat sich mit Sportwetten und Gambling einen Namen auf der Streaming-Plattform Twitch gemacht. Am 6. August setzte er 450.000 $ auf den Ausgang eines Liga-Matches in Call of Duty: Vanguard zwischen Optic Texas und den Los Angeles Thieves – und verlor die Wette. Aber weil er von der Wettseite „Stake“ unterstützt wird, ist der Verlust nicht so groß, wie es scheint. Das zeigt das Problem mit der Intransparenz von Gambling-Streamern auf Twitch.

