Twitch-Streamer beschenkt Eltern zu Weihnachten und bringt sie zum weinen

Die Mutter bricht an der Stelle in Tränen aus, der aufmerksam Sohn reicht sofort ein Taschentuch. Auch dem Vater kommen die Tränen.

Mama und Papa, ihr habt unglaublich hart gearbeitet, und ihr habt alles für jeden von uns getan. […] Ihr habt mir all meine Hockey-Schläger gekauft, ich werde das nie vergessen. Vielen Dank dafür, dass ihr die besten Großeltern seid, die man sich wünschen kann. In meiner jetzigen Situation gibt es nichts, dass ich lieber tue, als eure restliche Hypothek abzuzahlen.

Mama und Papa haben sich unter dem Christbaum versammelt, um Geschenke auszupacken. Die Mutter liest in all dem Trubel einen Brief ihres Sohnes vor, der abseits des Fokus der Kamera sitzt.

Das ist die Szene: Es ist ein ziemlich chaotisches Weihnachtsfest, das man da betrachten kann. Kinder schreien und nuckeln an irgendwas herum, überall liegen ausgepackte Geschenke noch neben dem Geschenkpapier, Papa wurschtelt unterm Baum schon die ersten Verpackungen zur Seite, während die Kinder schon die neuen Spielzeuge in der Hand haben.

