Twitch-Streamer verliert 8 Mio $, brüllt Zuschauer zusammen, der ihm vom Glücksspiel abrät

Der Twitch-Streamer Trainwreck (30) betreibt im Moment Glücksspiel auf Twitch. Ein Zuschauer bittet ihn darum, das doch zu unterlassen, und kann sich einiges anhören. Trainwreck erklärt ihm, er habe alleine 7 Millionen US-Dollar in Kryptowährung auf der hohen Kante und das selbst nach der Bitcoin-Krise.

Das ist die Situation:

Trainwreck ist sowas wie „Twitch für Fortgeschrittene“. Er ist ein Variety-Streamer mit etwa 12.000 Zuschauern, spielt Games wie Among Us, Call of Duty: Warzone, Rust oder eben Glücksspiel. Er ist auch für seine „Just Chatting“-Streams bekannt.

Trainwreck sagt, er hatte 15 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen und hat bei der aktuellen Krise um die 8 Millionen $ verloren.

Jetzt hat ihm ein Zuschauer geraten, doch das Glücksspiel auf Twitch zu unterlassen – darauf reagierte Trainwreck gereizt.

“Ich hab auch nach dem Krypto-Drop noch coole 6 oder 7 Millionen US-Dollar”

Das sagt Trainwreck: Am 19. Mai zockte Trainwreck auf Twitch an Online-Slotmaschinen, als ihn ein Zuschauer darum bat, „Stop Gambling“, er solle doch mit dem Glücksspiel aufhören. Trainwreck brachte die Bemerkung in Rage:

Mit dem Glücksspiel aufhören? Warum? Warum sollte ich das tun? Kann ich ehrlich zu dir sein, du Schwanzkopf? Vor dem Einbruch hatte ich 15 Millionen $ in Krypto, jetzt habe ich noch coole 6 oder 7 Millionen. Leck mich doch, verdammte Axt. Ich hab mehr Geld in Krypto als deine ganze Familie zusammen. Leck mich und lass mich in Frieden zocken. Trainwreck

Trainwreck erörterte dann, er sei finanziell abgesichert und verbitte sich jede Einmischung in seine finanzielle Situation. Wenn er sein Geld verzocken wolle, sei das sein gutes Recht.

Leute, die nicht erfolgreich sind, sollten Leuten wie ihm nicht sagen, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen.

Er könne ja gerne seinen Kontoauszug zeigen, um zu beweisen, dass er finanziell abgesichert ist.

Was meint er mit „Drop bei Kryptowährungen? Die Kryptowährung Bitcoin erlebte in den letzten Jahren einen enormen Wertzuwachs, erlitt in den letzten Tagen aber einige Rückschläge:

Zuerst twitterte Technik-Pionier Elon Musk, dass man Bitcoins nicht länger als Zahlungsmittel bei Tesla akzeptiert, da der Energieaufwand, um ein Bitcoin zu erzeugen, zu hoch sei. Musk bekam öffentlich Umwelt-Gewissensbisse.

Zudem distanzierte sich China weiter von Kryptwährungen und warnte vor ihnen

In der Folge sind Kryptowährungen zwischenzeitlich eingestürzt. Der Abwärtstrend hat sich aber schon wieder etwas gefangen. Über Jahre gesehen ist der Wertzuwachs bei den erfolgreichsten Kryptowährungen aber riesig und beträgt mehrere tausend Prozent.

Legendär ist die Geschichte, dass am 22. Mai 2010 ein früher Bitcoin-Enthusiast zwei Pizzen bestellte und dafür 10.000 Bitcoins zahlte. Heute wären diese 10.000 Bitcoins 325,6 Millionen Euro wert.

Mann hat noch 2 Versuche, um an 222 Millionen € in Bitcoin ranzukommen

Twitch-Streamer stehen auf Kryptowährungen, viele haben eine Menge Geld gemacht

Das steckt dahinter: An Trainwreck sieht man eine gewisse Ironie: Dieselben Eigenschaften, die einen dazu bringen können, beim „Online-Glücksspiel“ viel Geld zu verlieren, haben dafür gesorgt, dass Leute wie er durch riskante Investments in Kryptowährungen wie Bitcoin in den letzten Jahren zu enormen finanziellen Mitteln gekommen sind.

Der aus konservativer Sicht eigentlich völlig unverantwortliche Umgang mit Geld, in eine „Fantasie-Währung“ zu investieren, hat Trainwreck und einige andere, die Gaming und Technik nahestehen, in den letzten Jahren reich gemacht.

Die sind nun unempfänglich für finanzielle Ratschlägen von anderen.

Das Beispiel von Trainwreck zeigt auch klar, dass Twitch-Streamer auf keinen Fall als Vorbild für Ausflüge in virtuelle Casino dienen sollten. Wenn ein Millionär wie Trainwreck ein paar Tausend US-Dollar verzockt, ist das für ihn ein winziger Teil seines Gesamtvermögen. Wenn einer seiner Zuschauer ihm nacheifert und dieselbe Summe verzocken würde, wäre das wahrscheinlich ein Großteil dessen Vermögens.

Hier in Deutschland hatten wir die Debatte um “Glücksspiel auf Twitch” bereits 2019 und 2020, als Streamer wie Knossi oder MontanaBlack damit enorm erfolgreich waren. Die deutschen Twitch-Streamer haben mittlerweile, auch wegen neuen Regeln, diese Casino-Streams aber weitgehend eingestellt.

Im englischsprachigen Twitch beginnt die Debatte um “Gambling auf Twitch” gerade weiter an Fahrt aufzunehmen. Casino-Streams sind dort im Trend und auf dem Vormarsch.

Trainwreck hat über Nacht einige Millionen US-Dollar an Börsenwert verloren, das ist aber noch nichts gegen das Chef eines MMORPG-Studios:

