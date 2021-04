xQc streamt Casino vor 120.000 Leuten auf Twitch – Versteht die ganze Kritik nicht

Der aktuell größte Streamer auf Twitch ist Félix „xQc“ Lengyel (25). Der hat jetzt einen Sponsored-Stream angenommen und spielte Blackjack live auf Twitch im Casino. Dieser „Gambling-Stream“ wird harsch von Zuschauern und Kollegen kritisiert. Der Streamer verführe junge Zuschauer zum Glücksspiel. Doch xQc versteht die ganze Aufregung nicht. Er sei doch super-transparent und offen. Außerdem seien „Pokémon“-Openings ja kaum was anderes.

Was hat xQc jetzt schon wieder gemacht? Bei einem normalen Stream am 22. April landete der umstrittene Streamer xQc in einem Crypto-Casino, auf einer Gambling-Webseite.

Er sagte den Zuschauern mit einem Grinsen vorher: Er hätte ihnen vor langer Zeit versprochen, niemals Glücksspiel zu betreiben und habe das auch nie gemacht. Dann murmelte er etwas Unverständliches in Richtung „Lassen wir’s einfach dabei“ und legte los.

Er wolle klarstellen, dass sein Ausflug ins Casino nicht gesponsort sei. Überhaupt ermahnte er seine Zuschauer:

Glücksspiel ist schlecht. Macht das nicht. Ich sollte das auch nicht tun. xQc

Danach betrieb er dann eine Stunde Glücksspiel auf Twitch und „gewann und verlor dabei 70.000 $“, wie er selbst schreibt.

4 Stunden Sponsored Stream aus dem Crypto-Casino

Am 24. April sendete xQc im Rahmen seines normalen 10-stündigen Programms etwa 4 Stunden erneut aus dem Casino in den Kategorien “Slots” und “Blackjack”. Diesmal war der Stream aber von dem Crypto-Casino gesponsort, auf dem er sich aufhielt:

xQc spielte an einem Blackjack-Tisch einige Hände bei einer echten Dealerin

Er spielte an verschiedenen virtuellen Glücksspiel-Automaten

Das Casino wird als „unlizenziert“ beschrieben. Auf reddit weist ein Nutzer darauf hin, dass man in dem Casino eigentlich gar nicht spielen darf, wenn man in den USA beheimatet ist (via reddit).

Der Stream hatte enormen Erfolg, zwischenzeitlich schauten xQc knapp 120.000 Zuschauer zu, wie er in Slots unterwegs war.

Dabei machte xQc immer wieder deutlich, wie schlimm es eigentlich war, was er da gerade machte. Sein Stream hieß am 22. April etwa “RARE GAMBA STREAM (PLEASE DONT GAMBLE EVER) (DONT USE ANY OF THESE SITES) (GAMBA = BAD FOR LIFE) STARTING AT 30K).

Fast 120.000 sahen xQc beim Glücksspiel in “Slots” zu. Quelle: Bigwinboard

Das ist die Kritik der Fans: Noch während er streamte, bekam xQc im Chat einiges zu hören. Leute schrieben ihre Nachrichten und das automatische Programm las sie direkt vor:

„Ich hab dir zugesehen, wie du Slots gespielt hast, und hab es selbst versucht. Ich hab all mein Geld verloren. Ich kann meine Miete nicht zahlen. Gibst du mir mein Geld zurück?“

„Ich hätte mein Geld nutzen können, um meinen Kredit abzuzahlen, jetzt hab ich alles verloren.“

„30 % deiner Zuschauer sind unter 18 und nutzen Mamis Kreditkarte: Wir schauen uns hier an, wie Félix 100k verliert.“

Asmongold: Casino ist 1000-mal schlimmer als Mädchen im Bikini

Das war die Kritik der Kollegen: Der große WoW-Streamer Asmongold sagte, er hasse Glücksspiel. Twitch solle das verbieten. „Gambling sei tausendmal schlimmer als die Bikini-Mädchen”. (via twitter).

Über die Streamerinnen im Bikini hatte sich xQc vorher aufgeregt. „Das Hot Tub Meta sei das Jämmerlichste, was es auf Twitch je gab.“

Der bekannte WoW-Streamer Asmongold sagt: Twitch sollte Glücksspiel als illegal verbieten.

Der Streamer Moist Ciritical kritisierte xQc ebenfalls: Das Glücksspiel werde auf Twitch immer größer und das sei gefährlich. Eigentlich habe er kein Problem damit, aber wenn er bemerkt, dass viele junge Leute sich das ansehen, findet er es bedenklich. Wenn dein Lieblings-Streamer einen großen Zahltag hat und man ein leicht zu beeindruckender Jugendlicher sei, könnte das zu einem Problem werden.

So reagiert xQc auf die Kritik: xQc schmettert die Kritik von Moist Critical ab. Der hätte ja auch „Openings“ von Pokémon-Karten in einem Stream übertragen. Dabei öffnen Streamer alte, wertvolle Packungen des Sammelkarten-Spiels Pokémon in der Hoffnung besonders seltene und damit teure Karten zu finden.

Das sei eigentlich nichts anderes als Glücksspiel, sagt xQc. Er sieht hier Parlallen.

Überhaupt fühlt sich xQc einmal mehr unschuldig verfolgt: Er mache nichts anderes, als viele andere Streamer. Sei super-offen und transparent über die Streams. Er würde hier unberechtigt viel Hass bekommen. Es heiße, er gehe „schamlose Deals“ ein, obwohl jeder in Texas, um xQc herum, genau solche „schamlose Deals“ macht und Sponsored-Streams betreibt.

Er werde hier für Dinge kritisiert, die andere ständig machen und ungeschoren davon bekommen. Das findet er unfair.

Im Stream, als er sich von den Fans anhören mussten, dass er sie dazu verleitet hatte, ihr Geld zu verzocken, sagte xQc „Ich möchte das zensieren, aber wird’s nicht tun. Ihr übertreibt’s aber, Jungs“, gefolgt von „Gambling ist schlecht, Gambling ist scheiße“ und machte letztlich die Auto-Read-Nachrichten aus, wie bigwinboard berichtet.

Twitch-Streamer MontanaBlack sagt: FIFA 20 ist „schlimmer als Casino“

Das steckt dahinter: Glücksspiel-Streams gibt’s auf Twitch schon lange. Normalerweise machen das kleine, spezialisierte Streamer.

Das Problem ist hier, dass der beliebteste Streamer auf Twitch dem Glücksspiel frönt und damit viele junge Leute ein Publikum diesen Mechanismen aussetzt. Dasselbe Phänomen gab es in Deutschland, als sich mit MontanaBlack der größte deutsche Streamer den Casino-Streams zuwandte

Das Feld „Casino-Streams“ ist für die Streamer offenbar hochprofitabel:

Zum einen bekommen sie Geld von den Casinos und Sponsor-Ships angeboten: MontanaBlack sollen sogar Anteile an einem Casino versprochen worden sein

Zum anderen kommt der Content gut bei den Zuschauern an. Er macht sozusagen süchtig

xQc sucht im Moment offenbar neue Inhalte. In den letzten Wochen war er mit Streams zu GTA 5 hocherfolgreich. Er spielte auf dem Server “No Pixel 3.0”, wurde da aber mittlerweile viermal gebannt:

