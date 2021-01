Trymacs dominiert Twitch mit Pokémon-Karten – Öffnet bald Display für 30.000 $

Trymacs ist bekannt für seine kostspieligen Streams. So hatte er bereits tausende Euros für FIFA 21 ausgegeben. Hier wollte er beweisen, dass Entwickler EA die Spieler abzockt: Twitch-Streamer gibt über 4.000 € für Packs in FIFA 21 aus – Warnt vor miesen Chancen

Es soll aber noch weitergehen. So möchte er zusammen mit Streamer-Kollege Papaplatte den heiligen Gral der Pokémon-Karten öffnen: das Base-Set in der 1. Edition. Ein Display dieser Booster-Packs kostet teilweise über 30.000 Dollar. Die teuerste Karte daraus, ein Holo-Glurak, kann im richtigen Zustand über 50.000 Dollar wert sein.

Wie soll es jetzt weitergehen? Trymacs hat angekündigt, dass noch weitere Openings folgen werden. Dabei werden aber teilweise Displays geöffnet, die mehrere tausend Euro kosten. Am Montag, also am 1. Februar, öffnet er ein Display im Wert von 12.000 Euro. Es ist das ein Display von Team Rocket aus dem Jahre 2000 – es ist also über 20 Jahre alt.

Was sagt Trymacs zu den Openings? Der Streamer punktet hier durch seine Ehrlichkeit. So betont er immer wieder, dass das Ziehen von seltenen Karten einem Gewinn beim Glücksspiel ähnelt. Vor jedem Opening warnt er seine Zuschauer und rät ihnen, dass sie das nicht nachmachen sollen. Er verdient dadurch Geld auf Twitch und YouTube, zusätzlich kann er die Displays als Betriebskosten von der Steuer absetzen. Die Zuschauer können das eben nicht.

Das sind seine Streams: Auf Twitch öffnet Trymacs regelmäßig haufenweise Booster-Packs von Pokémon-Karten. Dafür kauft er sich meist Displays, also die Pappboxen, in denen gleich mehrere Booster enthalten sind.

So läuft es für Trymacs aktuell: Für den deutschen Streamer kann es aktuell kaum besser laufen. Wir zeigen euch seine Zahlen (via sullygnome ):

