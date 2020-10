FIFA Points und Packs in FIFA 21 sorgen immer wieder für Kritik. Der Streamer Trymacs hat nun ein großes Pack-Experiment veranstaltet – und zeigte eindrucksvoll, wie übel die Chancen auf Top-Spieler aus Packs sind.

Was ist das Problem mit FIFA Points? Im Ultimate Team Modus von FIFA 21 gibt es mehrere Möglichkeiten, zu spielen. Insgesamt geht es darum, sich ein starkes Team zu bauen. Spieler gibt es in Form von Karten, die man auf dem Transfermarkt für Münzen kaufen oder aus Packs ziehen kann.

Es gibt verschiedene Wege, dies zu erreichen. So kann man sich in verschiedenen Modi wie:

Oder man verschafft sich über Trading Münzen, die man dann auf dem Transfermarkt ausgibt.

Die Münzen sind dabei die Währung, die man durch reines Spielen bekommt.

Das Problem für viele Spieler: Über die normalen Spielwege kann es wahnsinnig lange dauern, sich genug Münzen für Super-Teams zu erspielen. Insbesondere, wenn man keiner der absoluten Top-Spieler ist, und eben nicht immer die besten Belohnungen bekommt. Starke Belohnungen zu kriegen wird außerdem noch schwerer, wenn man nur auf Starter-Teams zurückgreifen kann, während andere schon irre Top-Teams gebaut haben.

Denn: Es gibt auch die Möglichkeit, FIFA Points mit realem Geld zu kaufen. Die wiederum kann man dann für Packs ausgeben. Also: Echtgeld gegen Karten-Sets. Allerdings kriegt man in diesen Packs nicht unbedingt gute Spieler. Man kann ohne eine große Portion Glück immer wieder Spieler ziehen, die auf dem Markt oder auf dem Platz im Grunde nichts wert sind. Deswegen stehen die Points oft in der Kritik. Zum Beispiel sorgte eine Werbung in einem Spielzeug-Katalog für großen Ärger.

Die Chancen auf Top-Spieler sind verschwindend gering. Ein Umstand, den Streamer Trymacs nun in einem großen Experiment eindrucksvoll darstellte.

In Packs sind die Wahrscheinlichkeiten auf Top-Spieler sehr klein – und selbst die mit hohen Werten können wenig wert sein

Stundenlange Streams mit Packs

Wer ist Trymacs? Max Alexander Curt „Trymacs“ Stemmler ist einer der größten deutschsprachigen Streamer auf Twitch, hat aber eigentlich nicht hauptsächlich mit FIFA 21 zu tun. Ursprünglich fing er mit Videos zu Clash Royale an, machte später aber unter anderem auch Inhalte zu Fortnite und Spielen wie beispielsweise Among Us, Fall Guys oder auch Phasmophobia.

In seinen Streams sieht man, dass er sich nicht unbedingt tief mit den Spielerkarten oder dem Gameplay selbst auskennt. Das sagt er selbst, und da holt er sich teilweise Unterstützung. Darum geht es aber in dem Experiment auch gar nicht: Trymacs will zeigen, wie übel die Chancen bei FIFA-Packs für den User stehen.

Als „böses, verstecktes Glücksspiel" bewertet Trymacs die Packs

So läuft das Experiment: Als Ziel hatte Trymacs angegeben, 500.000 FIFA Points in Packs zu stecken. Das seien „etwas mehr als 4.000 Euro“, so der Streamer. Die wurden unter anderem durch Code-Karten von Kiosks und ähnlichem gekauft. Es hätte alleine viereinhalb Stunden gedauert, die Points so weit aufzuladen.

Dann legte Trymacs in stundenlangen Streams los mit dem Kaufen von Packs. Auf YouTube finden sich mehrere Highlight-Videos, in denen man gut verfolgen kann, wie es bei ihm läuft. Spoiler: Es läuft ziemlich übel.

Trymacs warnt deutlich: „Steckt keinen Cent in Packs“

Trymacs beweist eindrucksvoll, dass selbst der Einsatz von viel, viel Geld einem im Grunde keinen Vorteil bei Packs liefern.

Ab und zu zieht er zwar teure Karten wie Martial, aber oft kriegt er nicht mal einen Walkout. Und selbst wenn, hat er auch da oft Pech. Er zieht unzählige Torhüter, die aber kein Geld bringen, und oft Spieler wie Müller, Hummels oder Verratti, die zwar hohe Gesamtwerte, aber eben auch kaum Münzen bringen.

„Niemand hat so viel Pech wie ich bei den Openings. Ich zieh nur die schlechtesten Walkouts und dann zieh ich sie nochmal“, stellt er im Stream ironisch fest. Allein Sergio Ramos (der aber zumindest ganz ordentlich Münzen bringt) zieht er viermal: „Ich zieh nur Sergio-Ramos-Duplikate und Torhüter. Dass das überhaupt geht, ist Schwachsinn.“



Eine Ikone beispielsweise war bis heute noch nicht dabei (das Experiment geht auf seinem Twitch-Kanal immer noch weiter). Mit den gezogenen Spielern lösen er und seine Unterstützer nebenbei noch SBCs und ziehen auch daraus Packs. Doch auch hier sind die Top-Spieler einfach verflucht selten: „Wenn ihr überlegt, ich brauch mal ein krasses Mittelfeld, ich zieh jetzt mal, vielleicht krieg ich ja einen – nein. Nein, kriegt ihr nicht. Ihr kriegt erstmal stundenlang tausende Euros nichts, und dann kriegt ihr einen Torwart“, fasst der Streamer zusammen.

Mit dem Stream will er deutlich machen, dass man auf keinen Fall Geld in Packs stecken sollte – das betont er immer wieder. Die Packs bieten „Wahrscheinlichkeiten wie beim LOTTO-Spielen“, doch irgendwie hätte dieses Glücksspiel es in die Kinderzimmer geschafft. Er verweist beispielsweise auf Belgien, wo FIFA Points 2019 verboten wurden – und fragt sich, wieso es hierzulande weiter erlaubt ist. Er warnt deutlich: „Steckt keinen Cent in Packs rein. Das ist Online-Casino und kranke Abzocke.“

Am Ende kriegt Trymacs ein gutes Team zusammen. Aber die Spieler hat er eben nicht gezogen, sondern gekauft.

Der Stream habe das Ziel zu warnen. Er wolle keine Streamer flamen, die Packs öffnen, aber man habe eine Verantwortung, weil Leute im Alter von 13 bis 17 Jahren zu viel Geld reinstecken, so Trymac.

Beispielsweise gab es in diesem Jahr den Fall von dem Spieler, der all sein Geld für’s Studium in FIFA-Packs pumpte.

„4.600 Euro und ich verlier trotzdem“

So holt er das Geld wieder rein: Das Geld in seinem Stream seien im Grunde Geschäftsausgaben: „Es kommt deutlich mehr Geld rein, als ich durch dieses Experiment ausgeben kann“, legt er offen: „Als Privatperson sein eigenes Geld dafür auszugeben: ultimativ schwachsinnig.“ Allein das Video, in dem er Ronaldo kauft, habe ihm am ersten Tag 1.500 Euro gebracht, erklärt er.

Denn: Nach den unzähligen Packs und verkauften Spielern, hat er zwangsläufig irgendwann genug Geld für eine echte Top-Mannschaft zusammen. Unter anderem mit Ronaldo, bei dem er feststellt, dass er als „schlechtester Spieler“ nun den „besten Spieler“ hat.

Auch sonst sieht sein Team gut aus – aber der Preis war einfach viel zu hoch: „Jetzt hab ich van Dijk und Maldini. Voll chillig, nur für 4.600 Euro. Und ich verlier trotzdem, weil ich das Spiel nicht kann.“ Dazu käme das Problem, dass FIFA ja im Grunde nur ein Jahr lang etwas wert ist – denn dann erscheint bereits der nächste Teil und alle Fortschritte sind dahin.

Fazit des Streamers: Insgesamt betont er zwar, FIFA sei ein „geiles Game“, gerade mit Freunden, aber das Pay2Win und Glücksspiel sei ein ganz heikles Thema: „Ihr könnt das Game ja zocken. Ihr könnt es zu zweit zocken, Karrieremodus, Free2Play. Es ist ein unfassbar geiles Game“, fasst Trymacs zusammen: „Aber dieser versteckte Casino-Aspekt ist böse.“

Trymacs ist nicht der erste, der diese Problematik offensiv anspricht. Unter anderem kündigte FIFA-Pro Tim Latka an, in dieser Saison auf Echtgeld-Einsatz zu verzichten – eben gerade, um der Verantwortung Jüngeren gegenüber gerecht zu werden.