Phasmophobia ist also ein wirklich interessantes und gruseliges Koop-Spiel. Die Zahlen sind derzeit steigend und es sieht so aus, als wäre es das nächste Hype-Spiel auf Steam.

Was sagen die Reviews auf Steam? Auf Steam steht Phasmophobia extrem gut da. Laut Steamcharts spielten im Alltime-Peak 86.576 Spieler gleichzeitig das Horrorspiel. Dieser Peak wurde erst in der Nacht zum 11. Oktober aufgestellt. Von den insgesamt 25.441 Reviews (Stand 12. Oktober um 16:00 Uhr) fallen 97 % positiv aus.

Ein Highlight ist außerdem, dass ihr direkt mit den Geistern sprechen könnt . Die reagieren auf eure Stimme, was sie besänftigen, aber auch wütend machen kann. Das soll für ein besonders gruseliges Erlebnis sorgen, vor allem wenn ihr ein VR-Headset nutzt und vollkommen in die Welt eintaucht.

Eure Aufgabe ist es, den Geist in einem Haus zu identifizieren. Dazu könnt ihr verschiedene Geräte wie Kameras, Thermometer und EMF-Reader (elektromagnetische Felder) nutzen. Diese stellt ihr in den Räumen auf. Zudem könnt ihr Beweise wie alte Fotos finden.

Was fasziniert an dem Spiel? Phasmophobia ist die englische Bezeichnung für die „Angst vor Geister“ und genau das macht sich das Koop-Spiel zunutze. Ihr schlüpft in die Rolle eines Geisterjägers und startet ein Match zusammen mit bis zu 3 anderen Spielern.

