Phasmophobia ist ein Horror-Koop-Spiel im Early Access, das am PC und optional in VR gespielt werden kann. Es erschien im September auf Steam und kommt dort, und auch auf der Streaming-Plattform Twitch, sehr gut an. Wir von MeinMMO verraten, was hinter dem Spiel steckt.

Worum geht es in dem Spiel? In Phasmophobia schlüpft ihr in die Rolle eines Geisterjägers und zieht zusammen mit anderen Spielern los, wobei eine Gruppe aus bis zu 4 Spielern bestehen kann. Ihr startet in einem Van und bekommt dort einige Informationen zu dem Auftrag, sowie sekundäre Ziele.

Eure generelle Aufgabe ist es jedoch, den Geist in einem Haus zu identifizieren. Dazu könnt ihr verschiedene Geräte wie Kameras, Thermometer, Geister-Boxen und EMF-Reader nutzen. Diese stellt ihr in den Räumen auf. Zudem könnt ihr Beweise finden, wie beispielsweise alte Fotos.

Doch ihr könnt auch mit dem Geist sprechen. Denn der reagiert auf eure Stimme und darauf, was ihr sagt. Für manche Aufträge müsst ihr den Geist auch bestimmte Dinge fragen. Das beste Erlebnis habt ihr also, wenn ihr ein Mikrofon und die englische Sprache nutzt. Denn die Geister des Spiels verstehen (noch) kein Deutsch.

Allerdings solltet ihr den Geist nicht zu sehr reizen, da er mit der Zeit immer aggressiver wird. Er kann euch angreifen und töten. Zudem steigt im Laufe des Spiels eure Paranoia und die geistige Gesundheit sinkt. Je länger ihr braucht, desto mehr verrückte Erlebnisse habt ihr.

Eine Runde dauert in der Regel zwischen 15 und 60 Minuten.

Was macht das Spiel so interessant? Phasmophobia soll besonders in der Gruppe Spaß machen und echt gruselig sein, besonders wenn man ein VR-Headset verwendet und voll in das Spiel eintaucht.

Obwohl es erst seit kurzer Zeit draußen ist, konnte es bereits zigtausend Spieler begeistern, eine extrem positive Bewertung auf Steam und sogar eine gute Platzierung auf Twitch erreichen.

97% positive Bewertungen bei mehr als 64.000 gleichzeitigen Spielern

Wie kommt das Spiel an? Phasmophobia erschien am 28. September und erreichte seitdem eine durchschnittliche Spielerzahl von 22.062 auf Steam. Im Peak spielten sogar 64.793 gleichzeitig das Horrorspiel und die Tendenz ist stark steigend. Der Bestwert wurde erst heute Morgen am 7. Oktober um 5:00 Uhr unserer Zeit, aufgestellt (via SteamCharts).

Besonders auffällig ist jedoch die positive Bewertung des Spiels. Von den 14.672 Reviews sind satte 97% positiv. Zum Vergleich: Das derzeit beliebteste MMORPG auf Steam kommt auf 87% positive Bewertungen.

Gelobt werden an Phasmophobia:

Die gruselige Atmosphäre mit dem ständigen Wechsel aus Licht und Schatten.

Das Teamplay, das für den Erfolg einer Mission benötigt wird. Für schwere Missionen sollte man laut einigen Reviews auf ein festes Team und nicht zufällige Spieler setzen.

Die verschiedenen Arten, wie Phasmophobia gespielt werden kann. Wer Jump Scares vermeiden möchte, kann das Team vom Van aus lenken, wer mutig ist, stößt direkt in den modrigen Keller vor.

Der günstige Preis, immerhin gibt es den Titel auf Steam derzeit für 11,59 Euro.

Die Unterstützung von VR, die in einem Horrorspiel besonders gut funktioniert.

Kritik gibt es hingegen für:

Bugs und Disconnects, wie sie im Early Access häufig auftreten.

Die noch geringe Auswahl an Karten und abwechslungsreichen Inhalten.

Einige stören sich daran, dass man mit zufälligen Spielern zusammen arbeiten muss und nicht allein losziehen kann.

Horror sorgt für Highlights und Clips auf Twitch

Wie schlägt sich das Spiel auf Twitch? Laut Twitchtracker kommt Phasmophobia auch auf der Streaming-Plattform gut an. In den letzten 7 Tagen lag es auf Platz 7 bei den durchschnittlichen Zuschauern und auch bei den geschauten Stunden.

Das Spiel ist dort vor allem wegen der Atmosphäre und den Reaktionen der Streamer beliebt.

In einem Clip von ItsSlikeR erschreckt dieser sich so sehr, dass er sich sogar sein Headset vom Kopf reißt:

Generell ist der Streamer mit dem Spiel sehr erfolgreich. In einem anderen Clip erlebt er mit, wie eine andere Spielerin getötet wird und bedankt sich am Ende beim Geist dafür, dass dieser ihm einen Gefallen getan hat:

Es sieht so aus, als könnte Phasmophobia einen Hype auslösen, ähnlich wie es Among Us vor kurzer Zeit auf Twitch getan hat.